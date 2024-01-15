Економіка

15:11 15.01.2024

Із загального обсягу 61,7 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2023р. виділено 58,2 млрд

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Із загального обсягу 61,7 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2023р. виділено 58,2 млрд

Протягом 2023 року виділено 58,2 млрд із загального обсягу в 61,7 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, станом на 5 січня Фонд на 2024 рік не сформовано, йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з нею, законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" у складі спецфонду держбюджету для Мінвідновлення передбачено бюджетну програму "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії". Джерелом формування цієї програми визначено кошти, отримані у зв'язку з виконанням закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" і закону "Про санкції" (п. 8 ст. 11 закону), а також залишок коштів, джерелом формування яких були надходження до Фонду ліквідації у 2022-2023 рр. (п. 5 ст. 12 закону).

Як повідомляється, станом на 5 січня 2024 року Фонд ліквідації не сформовано", - випливає з відповіді Мінвідновлення.

Щодо використаних у 2023 році коштів, Кабмін, зокрема, виділив Мінвідновлення 9,284 млрд грн на реалізацію 336 регіональних проєктів, зокрема на закупівлю 97 од. спеціального транспорту, Агентству відновлення - 3 млрд 596,17 млн грн на 47 проєктів.

Міністерству у справах ветеранів було виділено і 200,6 млн грн для реконструкції Бородянського центру (вул. Центральна, 228), Міністерству освіти і науки передбачено 179,7 млн грн для капремонту навчального корпусу №1 Державного біотехнологічного університету (Мала Данилівка, Дергачівський р-н Харківської обл.) і Національного університету "Чернігівська політехніка". Міністерству внутрішніх справ виділено 53,5 млн грн для реалізації проєктів Державної служби із надзвичайних ситуацій; Міністерству оборони - 345,04 млн грн.

У зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних зі знищенням Каховської гідроелектростанції, Агентству відновлення виділено 8,5 млрд грн для реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Хортиця (ДВС2) - Томаківка. З цією ж метою виділено 322,7 млн грн Херсонській та Миколаївській ОВА.

Для будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури виділено 18 млрд 875,3 млн грн Агентству відновлення.

На експериментальний проєкт із відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, виділено 3 млрд 350,1 млн грн.

На надання компенсацій за програмою "єВідновлення" у травні минулого року виділено 4 млрд 433 млн 350,0 тис. грн, у листопаді - ще 1,5 млрд - на компенсацію пошкодженого і 2,5 млрд грн - знищеного майна.

Що стосується пошкоджених багатоповерхових житлових будинків, то в червні-2023 на відновлення 141 об'єкта спрямовано 3 млрд 192 млн 297,479 тис. грн, у липні - ще на 24 багатоквартирні житлові будинки 1 млрд 907 млн 013,548 тис. грн.

Теги: #фонд #мінвідновлення #євідновлення

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