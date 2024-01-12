Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги
Міністерство соціальної політики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги.
"У рамках роботи Автоматизованої системи реєстрації та обліку гуманітарної допомоги представлено новий аналітичний інструмент - дашборд "Гуманітарна допомога". Створенням дашборду займалося державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначається, що за його допомогою можна переглянути інформацію про використання Автоматизованої системи, зокрема: кількість зареєстрованих гуманітарних вантажів; кількість зареєстрованих декларацій; кількість зареєстрованих отримувачів гуманітарної допомоги.
Також за допомогою дашборду можна і стежити за кількісними показниками, і здійснювати аналіз ефективності використання нової системи за певний термін.
Згідно з оприлюдненою на ресурсі інформацією, станом на 1 грудня 2023 року в системі вже зареєстровано 4818 гуманітарних вантажів, подано 2599 декларацій і зареєстровано 5790 отримувачів.
Ознайомитися з дашбордом можна за посиланням: https://www.ioc.gov.ua/analyticsHumanAid/