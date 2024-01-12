Економіка

10:29 12.01.2024

Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги

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Міністерство соціальної політики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

"У рамках роботи Автоматизованої системи реєстрації та обліку гуманітарної допомоги представлено новий аналітичний інструмент - дашборд "Гуманітарна допомога". Створенням дашборду займалося державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за його допомогою можна переглянути інформацію про використання Автоматизованої системи, зокрема: кількість зареєстрованих гуманітарних вантажів; кількість зареєстрованих декларацій; кількість зареєстрованих отримувачів гуманітарної допомоги.

Також за допомогою дашборду можна і стежити за кількісними показниками, і здійснювати аналіз ефективності використання нової системи за певний термін.

Згідно з оприлюдненою на ресурсі інформацією, станом на 1 грудня 2023 року в системі вже зареєстровано 4818 гуманітарних вантажів, подано 2599 декларацій і зареєстровано 5790 отримувачів.

Ознайомитися з дашбордом можна за посиланням: https://www.ioc.gov.ua/analyticsHumanAid/

Теги: #мінсоцполітики #гумдопомога

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