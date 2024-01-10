Більшості спроб зловживань із програмою "єВідновлення" вдається запобігти - Шуляк

Більшості спроб зловживань із програмою "єВідновлення" вдається запобігти, але на етапі розроблення наразі впроваджено кілька важливих нововведень, які зроблять програму ще прозорішою, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Вона зазначила, що механізм компенсацій за пошкоджене або знищене внаслідок російської збройної агресії житло продемонстрував високу ефективність. Сукупна сума узгоджених компенсацій за програмою "єВідновлення" перевищила позначку в 7 млрд грн, а кошти на відновлення житлових умов виділено більш ніж 38 тис. заявників.

Однак, фіксуються і спроби використання програми "єВідновлення" громадянами, для яких за законом ця компенсація не передбачена.

Шуляк повідомила, що для удосконалення "єВідновлення" восени 2023 року разом із громадською організацією "Інститут Республіка" в рамках програми USAID "Рада: Наступне покоління", яку виконує ГО "Інтерньюз Україна", було проведено серію публічних консультацій. Під час них вдалося виявити найпоширеніші випадки зловживань потенційними одержувачами компенсації, а також сформулювати заходи, щоб поліпшити програму та її охоплення.

Згідно з дослідженням, найпоширенішими зловживаннями є спроби видати занедбане житло за пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ проти України; навмисне пошкодження житла заради компенсації; надання недостовірної інформації про пошкодження - використання для заяв фотографій, оброблених у Photoshop. Також були спроби отримання компенсації двічі; отримання допомоги на відновлення житла з кількох джерел - не лише за кошти "єВідновлення", а й за кошти, зокрема, благодійних фондів.

"Також ми бачимо високу активність з боку громадян, яким законом обмежено право отримати компенсацію, але вони все ж намагаються зробити це обманом. Зокрема, йдеться про людей, які допомагали окупантам, підсанкційних осіб, громадян, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти засад національної безпеки України", особливої частини Кримінального кодексу України", - зазначила народна депутатка.

Вона наголосила, що більшості зловживань вдається запобігти, але на етапі розроблення наразі застосовано кілька важливих нововведень, які зроблять програму ще більш прозорою.

Наразі розробляється алгоритм виявлення випадків, коли заявник отримує матеріальну допомогу з кількох джерел. Крім того, усі благодійні джерела, які надають гуманітарну допомогу громадянам, зобов'яжуть фіксувати відповідну інформацію, це надасть змогу запобігти подвійному відшкодуванню.

Крім того, обговорюється можливість доповнити Кримінальний та Адміністративний кодекси України статтями про відповідальність для таких заявників.

"Також ми не виключаємо можливості, що масові виплати компенсацій можуть призвести до підвищення цін на ринку нерухомості, особливо це стосується більш безпечних регіонів, тому є сенс розробити механізм врегулювання або стримування цього", - резюмувала Шуляк.

Раніше повідомлялося, що з грудня 2023 року для українців, житло яких було пошкоджено внаслідок бойових дій, з'явилася можливість отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту (сума компенсації - до 200 тис. грн), а й капітального ремонту своїх будинків. Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 тис. грн для відновлення квартири та 500 тис. грн для приватного будинку.

Програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла, стартувала 10 травня 2023 року. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом по Україні становить 2 млн грн.