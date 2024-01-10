Економіка

16:32 10.01.2024

На Полтавщині в дослідну експлуатацію запущено цифровий реєстр соцвиплат - обладміністрація

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Перший в Україні цифровий реєстр соціальних виплат запущено в дослідну експлуатацію в Полтавській області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Реєстр соціальних виплат розробили на Полтавщині завдяки співпраці ОВА з ІТ-командою NIX. Відтак усі соціальні виплати за обласними програмами будуть зібрані на одній платформі. Це перший такий ресурс, створений в Україні на рівні регіону", - написав Пронін у телеграмі у середу.

За його словами, реєстр передбачає облік одержувачів послуг, формування електронних виплатних відомостей і нарахування допомоги з обласного бюджету. Також у ньому буде можливість оперативно виявляти неточності даних і усувати їх.

"Реєстр соціальних виплат впровадили в дослідно-промислову експлуатацію. Триває взаємодія з працівниками органів соціального захисту для удосконалення програмного комплексу та подальшого запуску", - додав Пронін.

 

Теги: #реєстр #соцвиплати #полтавська_область

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