"Метінвест" припинив обговорення з власниками євробондів щодо їх пролонгації та вивчить альтернативні варіанти

Гірничо-металургійна група "Метінвест" протягом останніх кількох тижнів активно брала участь в обмежених переговорах з деякими власниками своїх єврооблігацій (Ad Hoc Group, AHG), які в сукупності володіють понад 50% облігацій 2026 року та 2027 року і понад 35% облігацій 2029 року, з метою досягнення ефективного довгострокового продовження строків їх погашення, але остаточної згоди досягти не вдалося.

"Незважаючи на тривалі та конструктивні обговорення, і хоча … позиції сторін суттєво звузилися, "Метінвест" та AHG не змогли досягти остаточної згоди щодо умов запропонованої угоди та вирішили припинити обмежене обговорення", – йдеться у біржовому повідомлені "Метінвесту" у вівторок.

Згідно з ним група має намір вивчити альтернативні варіанти вирішення питань, пов’язаних з майбутнім погашенням облігацій, зокрема шляхом здійснення операцій ринкового рефінансування або альтернативних операцій з управління зобов’язаннями.

"Метінвест продовжуватиме конструктивно взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами та повідомлятиме про подальший розвиток подій ринок і власників облігацій відповідно до своїх зобов’язань щодо розкриття інформації", – наголошується в інформації.

Згідно з нею, Ad Hoc Group також повідомила "Метінвесту", що вона залишається повністю готовою до повторної взаємодії з "Метінвестом" на конструктивній основі.

Група уточнила, що на кінець 2025 року її вільні консолідовані грошові кошти та їх еквіваленти становили приблизно $375 млн, тоді як єврооблігації випущені на $1,26 млрд: євробонди 2026 на $428 млн під 8,50% річних, євробонди-2027 на $332 млн під 7,65% річних та євробонди-2029 на $500 млн під 7,75% річних.

"Метінвест" у січні-вересні 2025 року скоротив EBITDA на 33% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $565 млн, тоді як виручка знизилася на 7% – до $5,473 млрд.