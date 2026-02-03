Інтерфакс-Україна
Економіка
14:05 03.02.2026

"Метінвест" за 9 міс-2025 скоротив EBITDA на третину через зупинку "Покровськвугілля" та зниження цін на продукцію

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", у січні-вересні 2025 року скоротила EBITDA на 33% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $565 млн з $846 млн.

Згідно з презентацією на основі проміжного звіту Metinvest B.V. за 9 міс.-2025, опублікованою у вівторок, зниження було зумовлене, головним чином призупиненням діяльності з виробництва коксівного вугілля в Україні та зниженням цін продаж на весь асортимент продукції.

Ці несприятливі фактори були частково компенсовані збільшенням обсягів продажів, зокрема, власної та перепроданої сталевої продукції й окатишів, а також зниженням транспортних витрат, що переважно відображає зменшення поставок коксівного вугілля, зниження тарифів на перевезення та більш ефективну логістику в межах України. Крім того, покращилися результати спільних підприємств, знизилися витрати на сировину - головним чином завдяки нижчим цінам на сляби, вугілля та кокс, пояснює компанія.

Консолідована рентабельність EBITDA за цей період становила 10% (зниження на 4 відсоткові пункти (в.п.).

Виторг за окреслений період зменшилася на 7%, до $5,473 млрд. При цьому у металургійному секторі він становив 69% загального виторгу (за 9 міс-2024 – 63%), у гірничодобувному – 31% (37%).

Серед ключових факторів, які вплинули на результати, - призупинення діяльності на "Покровськвугіллі" та подальші коригування в ланцюжку поставок сталі без впливу на обсяги виробництва сталі, вища прибутковість металургійного сегмента на тлі вищої маржі, що підтримується вертикальною інтеграцією, затримки з відшкодуванням ПДВ та переглянутою моделлю експортної торгівлі.

Загальний борг компанії за станом на 30 вересня-2025 зменшився на 11%, до $1,514 млрд (з $1,705 млрд на кінець 2024 року), тоді як чистий борг - на 16%, до $1,214 млрд, що довело його співвідношення до довгострокового показника EBITDA до 1,7x (збільшення на 0,7x у річному обчисленні). Нагадується, що у червні 2025 року група повністю погасила свої облігації, деноміновані в євро, коли настав термін погашення.

Операційний грошовий потік за 9 місяців 2025 року становив $386 млн. Відтік оборотного капіталу був зумовлений здебільшого зростанням запасів на тлі закупівель вугілля та збільшення виробництва перевалки. Група зіткнулася з проблемами з відшкодуванням ПДВ в Україні та зберегла свою переглянуту модель експортної торгівлі.  Сплачений податок на прибуток підприємств (ПДП) знизився на 25% у річному обчисленні, до $60 млн через призупинення діяльності з видобутку коксівного вугілля в Україні. Виплачені відсотки знизилися на 8%, до $97 млн.

Інвестиційний грошовий потік групи у придбання основних засобів та нематеріальні активи склав $147 млн порівняно з $154 млн за 9 місяців 2024 року. Чисті виплати за боргами становили $220 млн, враховуючи викуп облігацій, які підлягали погашенню у червні 2025 року. Своєму неконтрольному акціонеру (спільному підприємству "Запоріжсталь") "Запоріжкоксохімом" виплатило $41 млн дивідендів. Станом на 31 грудня 2025 року консолідовані грошові кошти та їх еквіваленти групи становили приблизно $375 млн.

Протягом звітного періоду "Метінвест" продемонстрував значний прогрес у скороченні заборгованості, скоротивши свою боргову позицію на 11% з початку року. Зокрема, група повністю погасила старші облігації на суму EUR300 млн під час погашення у першому півріччі року. З початку 2022 року вона погасила загальну заборгованість на суму близько $700 млн. Наразі група розглядає низку варіантів щодо облігацій, погашення яких настає найближчим часом.

У липні 2025 року група забезпечила 11,5-річну кредитну лінію на EUR23,6 млн для фінансування придбання обладнання по проекту згущення відходів збагачення Північного ГЗК. Кредит забезпечений фінським експортно-кредитним агентством Finnvera.

Як повідомлялося, консолідований чистий збиток Metinvest у 2024 році збільшився у шість разів порівняно з 2023 роком - до $1,152 млрд з $194 млн, виторг незначно зріс – до $8,050 млрд з $7,397 млрд, а показник EBITDA - на 11,1%, до $957 млн з $861 млн. При цьому виторг металургійного сектору становив $4,824 млрд (у 2023-му - $4,846 млрд), гірничодобувного сегмента - $3,226 млрд ($2,551 млрд).

Скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи зафіксована на рівні $289 млн ($159 млн), гірничодобувного сегмента - $768 млн ($770 млн). Операційний збиток "Метінвесту" за підсумками 2024 року становив $938 млн проти $445 млн операційного прибутку у 2023 році. Крім того, вільні грошові кошти та еквіваленти незначно зросли - до $657 млн з $646 млн на кінець 2023 року.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

