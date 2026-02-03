Україна завершила сезон цукроваріння-2025, заводи виробили 1,72 млн тонн цукру – "Укрцукор"

Сезон переробки цукрових буряків в Україні офіційно завершився 1 лютого 2026 року, загальний обсяг виробництва цукру в країні склав 1,72 млн тонн, повідомила Національна асоціація виробників цукру "Укрцукор".

Згідно з даними профільного об’єднання, 26 заводів, що входять до асоціації, виробили 1,64 млн тонн продукції. З урахуванням ще одного підприємства, що працює поза межами асоціації, сукупний показник сягнув 1,72 млн тонн.

Попри суттєве скорочення площ під цукровим буряком — на 50 тис. га, або на 23% порівняно з попереднім роком, — обсяги виробництва цукру скоротилися лише на 4%, або на 80 тис. тонн.

Голова асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська пояснила таку динаміку історично рекордними показниками врожайності та якості сировини.

"Це пояснюється насамперед підвищенням урожайності цукрових буряків до рекордної для галузі позначки 58 т/га, покращенням технологічних характеристик, зокрема цукристості, яка цьогоріч склала 17,6%, а також операційним вдосконаленням на заводах. Усі ці чинники нівелювали вплив скорочення посівних площ", — зазначила Кавушевська.

За даними асоціації, середній показник виходу цукру по галузі у 2025 році склав 15,17%, що майже на 1 відсотковий пункт перевищує показник 2024 року.

Галузеве об’єднання також оголосило Топ-5 лідерів виробництва цукру у сезоні-2025, до яких увійшли "Радехівський цукор" — 32% від загального обсягу, "Астарта" (21%), "УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" (15%), Теофіпольський цукровий завод (6%), "АСПІК Груп" (5%).

Як повідомлялося, цукрова галузь України залишається експортоорієнтованою, при цьому ключовим ринком збуту для українських виробників залишаються країни Європейського Союзу в межах встановлених квот.