Економіка

13:46 09.01.2024

ДТЕК відновив електропостачання 218 тис. абонентів на Одещині та Дніпропетровщині за останню добу

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ДТЕК відновив електропостачання 218 тис. абонентів на Одещині та Дніпропетровщині за останню добу

Протягом останньої доби під час масштабної негоди енергетикам ДТЕК вдалося повернути світло 218 тис. родин в Одеській і Дніпропетровській областях.

"Циклон та сніжні буревії спричинили перебої електропостачання в Одеській та Дніпропетровській областях. Впродовж доби енергетикам ДТЕК вдалося заживити 194 тисяч клієнтів в 637 населених пунктах Одещини", - повідомив енергохолдинг у вівторок.

ДТЕК також відремонтував у цій області 137 повітряних ліній і 1 457 трансформаторних підстанцій.

Окрім того, фахівці енергохолдингу повернули світло майже для 24 тис. будинків у 107 населених пунктах Дніпропетровщини, відновивши роботу 77 ліній електропередач і майже 800 трансформаторних підстанцій.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики України, станом на ранок 9 січня через негоду, яка не вщухає в країні, було знеструмлено 1 025 населених пунктів. Зокрема у Дніпропетровській області без електропостачання залишалися майже 29 тис. споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській області було знеструмлено 268 населених пунктів,

 

Теги: #енергетика #дтек

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