Економіка

17:50 08.01.2024

ДТЕК за перший тиждень року відновив електропостачання 554 тис. абонентів

1 хв читати
ДТЕК за перший тиждень року відновив електропостачання 554 тис. абонентів

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" за перший тиждень 2024 року відновили електропостачання в оселях майже 554 тис. родин у 188 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва, знеструмлених через ворожі обстріли.

"Зокрема Київ і Київська область зазнали атак ракетами та дронами, що спричинило низку відключень. У Києві 2 січня енергетики оперативно відновили електропостачання для 284 тисяч сімей. У Київській області фахівці енергокомпанії повернули світло до 185,5 тисяч будинків", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

У свою чергу на Донеччині, яка залишається зоною найактивніших бойових дій, з 1 до 7 січня енергетики повернули електрику до 75 тис. будинків.

Дніпропетровщина також постійно потерпає від обстрілів, особливо південь області. Тут за тиждень відновлено електропостачання 8,8 тис. сімей.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 10,5 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Оператори системи розподілу холдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:30 08.01.2024
Енергетики відновили електропостачання 18 тис. споживачів у п'яти областях, залишаються знеструмленими через негоду 157 тис. - Міненерго

Енергетики відновили електропостачання 18 тис. споживачів у п'яти областях, залишаються знеструмленими через негоду 157 тис. - Міненерго

17:31 08.01.2024
Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

17:11 08.01.2024
Через негоду в Запорізькій області знеструмлено 54 населених пункти, без електропостачання - близько 16 тисяч абонентів

Через негоду в Запорізькій області знеструмлено 54 населених пункти, без електропостачання - близько 16 тисяч абонентів

15:07 08.01.2024
Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

14:52 08.01.2024
ДТЕК відновив електропостачання 22,5 тис. абонентів Одеської області після негоди

ДТЕК відновив електропостачання 22,5 тис. абонентів Одеської області після негоди

18:38 05.01.2024
"Київтеплоенерго" перевело роботу оперативних бригад у посилений режим через похолодання

"Київтеплоенерго" перевело роботу оперативних бригад у посилений режим через похолодання

14:29 05.01.2024
ТЕС "ДТЕК Енерго" у 2023 р. відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії

ТЕС "ДТЕК Енерго" у 2023 р. відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії

11:22 05.01.2024
ДТЕК повідомив про черговий обстріл його прифронтової ТЕС

ДТЕК повідомив про черговий обстріл його прифронтової ТЕС

15:22 04.01.2024
"Київтеплоенерго" нагороджено Почесною грамотою Кабміну

"Київтеплоенерго" нагороджено Почесною грамотою Кабміну

15:11 04.01.2024
Збоїв у роботі магістральної мережі через ранковий удар росіян по Кропивницькому немає - "Укренерго"

Збоїв у роботі магістральної мережі через ранковий удар росіян по Кропивницькому немає - "Укренерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

У 2024 році виплати педагогам буде підвищено на 21% - Шмигаль

Міжнародні резерви України у грудні 2023 року зросли на 4,4% - до $40,5 млрд

Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

Збоїв у роботі магістральної мережі через ранковий удар росіян по Кропивницькому немає - "Укренерго"

ОСТАННЄ

У Єврокомісії сподіваються на реалізацію плану України щодо врегулювання проблеми сільгоспекспорту до ЄС

НБУ розробив методичні рекомендацій щодо безбар'єрного доступу до фінансових послуг

Shell попередив про списання до $4,5 млрд у IV кварталі

Випуск нержавіючої сталі у світі за 9 міс.-2023 зріс на 2,5%.

Ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні-листопаді-2023 перевищило $1 млрд щомісяця

ЄБА закликала доопрацювати законопроєкт про мобілізацію

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів у 2023 році зросли на 11% - Мінфін

Експорт Українським морським коридором досяг 15 млн тонн - Кубраков

Оборот роздрібної торгівлі України продовжить зростання в гривні у 2024 р. - експерт

Нацбанк України впевнений у законності націоналізації Сенс Банку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА