ДТЕК за перший тиждень року відновив електропостачання 554 тис. абонентів

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" за перший тиждень 2024 року відновили електропостачання в оселях майже 554 тис. родин у 188 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва, знеструмлених через ворожі обстріли.

"Зокрема Київ і Київська область зазнали атак ракетами та дронами, що спричинило низку відключень. У Києві 2 січня енергетики оперативно відновили електропостачання для 284 тисяч сімей. У Київській області фахівці енергокомпанії повернули світло до 185,5 тисяч будинків", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

У свою чергу на Донеччині, яка залишається зоною найактивніших бойових дій, з 1 до 7 січня енергетики повернули електрику до 75 тис. будинків.

Дніпропетровщина також постійно потерпає від обстрілів, особливо південь області. Тут за тиждень відновлено електропостачання 8,8 тис. сімей.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 10,5 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Оператори системи розподілу холдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.