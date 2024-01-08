Економіка

14:52 08.01.2024

ДТЕК відновив електропостачання 22,5 тис. абонентів Одеської області після негоди

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ДТЕК відновив електропостачання 22,5 тис. абонентів Одеської області після негоди

Станом на ранок 8 січня енергетики ДТЕК повернули світло 22,5 тис. мереж в Одеській області після негоди.

"Станом на ранок 8 січня нам вдалося: відремонтувати 16 повітряних ліній, відновити роботу 411 трансформаторних підстанцій, повернути світло до 22 668 будинків 73 населених пунктів", - повідомив енергохолдинг у понеділок.

Як зазначили в ДТЕК, роботи ускладнюють погодні умови - ожеледиця, дощ із переходом у сніг, намерзання льоду на дротах, пориви вітру.

"Найбільше постраждала північ Одещини", - доповнили в компанії.

У зв'язку з погіршенням погоди енергетики холдингу з 6 січня перейшли на посилений режим роботи в Одеській та Київській областях.

 

Теги: #енергетика #дтек

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