Економіка

12:06 05.01.2024

Міжнародні резерви України у грудні 2023 року зросли на 4,4% - до $40,5 млрд

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Міжнародні резерви України у грудні 2023 року зросли на 4,4% - до $40,5 млрд

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у грудні після чотирьох місяців зниження зросли на $1 млрд 722,7 млн, або на 4,4% і досягли рівня $40 млрд 507,9 млн, що є другим в історії показником після липня 2023 року, повідомив Національний банк України (НБУ) у п'ятницю.

"Вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - пояснив центробанк настільки стрімке зростання резервів.

Уточнюється, що загалом за 2023 рік міжнародні резерви України зросли на 42%, або $12,01 млрд.

Чисті міжнародні резерви в грудні збільшилися на $1 млрд 167,5 млн, або 4,3%, а загалом за минулий рік їх зростання становило 54,9%, або $10,05 млрд.

Нацбанк зазначив, що продав у грудні на валютному ринку $3 млрд 559,1 млн, а викупив до резервів $6,1 млн, отже, його чистий продаж становив $3,553 млрд, збільшившись у 1,4 раза проти листопада і трохи перевищивши показник жовтня ($3,34 млрд).

"Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року", - наголошують у релізі регулятора.

Водночас минулого місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5 млрд 546,4 млн, тоді як у межах обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено $708,2 млн.

Окрім того, вартість фінансових інструментів унаслідок переоцінки в грудні збільшилася на $426,7 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", - уточнив Нацбанк.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України в листопаді знизилися третій місяць поспіль - на 0,5%, до $38 млрд 785,2 млн. 

Теги: #нбу #грудень #міжнародні_резерви

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