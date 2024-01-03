Економіка

18:48 03.01.2024

Підвищення тарифів на е/е для населення акумулювало 16-18 млрд грн для відновлення енергетики - глава Міненерго

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Підвищення тарифів на е/е для населення акумулювало 16-18 млрд грн для відновлення енергетики - глава Міненерго

Підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення дало змогу за сім місяців року акумулювати приблизно 16-18 млрд грн, які було спрямовано на відновлення енергосистеми та підготовку до проходження осінньо-зимового періоду, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Величезну допомогу для відновлення енергосистеми надали громадяни. Ми змінили тариф для населення, і завдяки, зокрема, і цим коштам, сплаченим споживачами, нам вдалося відновитися", - зазначив міністр в ефірі телемарафону "Єдині новини" в середу.

"Ці кошти пішли на зменшення послуги (компенсації різниці між тарифами і ринковою ціною е/е - ЕР), відповідно, були акумульовані на ремонтні кампанії двох ключових генерацій - "Енергоатому" та "Укргідроенерго". І те, що "Енергоатом" сьогодні працює 9 блоками, а "Укргідроенерго" повністю готове до забезпечення виробництва е/е з наявного обсягу води, це завдяки людям", - додав він.

Очільник Міненерго зазначив, що до початку осінньо-зимового періоду енергетикам вдалося відновити більше ніж 2 ГВт потужностей енергосистеми, назвавши це суттєвим, зважаючи на те, що "взимку в пікові моменти споживання становить 17,5-18 ГВт".

Галушенко додав, що до кінця опалювального сезону жодних змін у тарифній політиці не передбачено, зокрема й у теплопостачанні, а далі все залежатиме від ситуації на часі: "Давайте подивимось, яким буде сезон, як модифікуватимуть свої удари росіяни, яка буде потужність, який вплив на енергосистему".

Як повідомлялося, "Енергоатом" у 2023 році сплатив компенсацію між тарифами на е/е для населення та її ринковою ціною понад 124 млрд грн, "Укргідроенерго" - приблизно 25 млрд грн.

Теги: #тарифи #електроенергія #заощадження

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