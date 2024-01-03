Економіка

12:06 03.01.2024

Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

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Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

Євросоюз запровадив санкції проти ПАТ "АЛРОСА" і його генерального директора Павла Мариничева, повідомляють в інформації Ради Європейського Союзу.

У повідомленні наголошують, що ці обмеження доповнюють раніше запроваджену заборону на імпорт алмазів із РФ у межах 12-го пакета антиросійських санкцій.

Як повідомлялося, пряма заборона торкнеться непромислових природних і синтетичних алмазів, а також алмазних прикрас починаючи з 1 січня 2024 року. Непряма заборона на алмази, оброблені в третіх країнах, зокрема прикраси з діамантами з РФ, поетапно запроваджуватимуть із 1 березня, її завершать до 1 вересня 2024 року.

У липні Мариничева внесли до санкційного списку США, "АЛРОСА" перебуває в ньому з квітня 2022 року.

Теги: #санкції #євросоюз

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