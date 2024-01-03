Понад половина українців у 2023 р. їздили за кордон рейсовими автобусами - дослідження

Понад половина українців для подорожі за кордон у 2023 році обирали рейсові автобуси, а найбільш затребуваним напрямком була Польща, повідомила пресслужба найбільшого оператора автобусних перевезень у Європі FlixBus.

"Як свідчать дані дослідження Gradus Research, проведеного для компанії FlixBus у грудні 2023 року, більшість українців виїжджали за кордон рейсовим автобусом (52%) або малими автобусами з приватними компаніями-перевізниками (35%). Поїздами для подорожі з України скористалися 36% мандрівників", - ідеться в повідомленні.

Найпопулярнішим напрямком закордонних поїздок, за даними FlixBus, була Польща. На другому місці - Чехія, на третьому - Німеччина. Далі йдуть Угорщина та Словаччина. У Польщі українці найчастіше обирали пункт призначення Варшава, на другому місці - Краків, на третьому - Вроцлав.

Близько 37% українців подорожують з метою туризму, 29% щоб побачитися з рідними, а 18% - для зустрічей із друзями. Робочі питання були метою поїздки для 18% опитаних. Ще 17% зазначили, що метою поїздки за кордон стала безпека - власна або своєї родини.

При цьому 46% опитаних українців зазначили, що купують квитки онлайн і заздалегідь.

Уточнюється, що компанія Gradus Research проводила дослідження на замовлення FlixBus у грудні 2023 року методом заповнення анкети в мобільному застосунку. Цільова група дослідження: чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які проживають в Україні та їздили за кордон протягом останнього року та/або планують поїздку протягом найближчого року і проживають у містах із населенням 50 тис. Розмір вибірки - 410 респондентів.

"Рейсові автобуси є найбільш актуальним і гнучким транспортом для українців сьогодні. FlixBus активно розвиває автобусну мережу в Україні, маючи на меті поліпшити мобільність українців і з'єднати їх із європейською спільнотою", - наводяться в повідомленні слова директора FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхала Лемана.

Він нагадав, що за останні два роки FlixBus втричі збільшив кількість прямих маршрутів з України до інших країн Європи, порівняно з періодом до повномасштабної війни. Компанія виконує 25 прямих міжнародних маршрутів і охоплює 22 міста в Україні, 50 - за кордоном.

FlixBus у 2024 році відкрив можливість бронювання квитків на весь рік, завдяки чому можна заощадити, купуючи квиток заздалегідь.

Раніше FlixBus повідомив про намір збільшити кількість пасажирських маршрутів на 10-15, додавши поїздки до нових країн на захід і південь від України.

Оператор подорожей FlixMobility (бренди FlixBus, FlixTrain і FlixCar) розвиває автобусні перевезення в Україні з 2019 року. На сьогодні автобуси компанії виконують 25 прямих автобусних рейсів до шести європейських країн: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії. Автобусна мережа з'єднує 22 міста в Україні та 50 за кордоном. Між Україною та Європою курсують 65 автобусів.

Компанія виконує 400 тис. щоденних рейсів до 5,5 тис. міст у 40 країнах світу.