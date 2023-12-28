FlixBus у 2024 р. запланував збільшити кількість маршрутів з України на 10-15, додавши поїздки до нових країн

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus у 2024 році збільшить кількість пасажирських маршрутів на 10-15, додавши поїздки до нових країн на захід і південь від України, а також працює над оновленням флоту автобусів компанії.

Про це розповів директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо насамперед розширювати нашу мережу і додавати нові країни. Розширюватимемося на захід і південь, додаючи більше країн. Які саме це будуть країни, повідомимо, щойно отримаємо відповідні дозволи", - сказав Леман.

Він наголосив, що компанія планує значне зростання, але як скоро і в якому обсязі їй вдасться здійснити плани, залежатиме від процесу оформлення офіційних дозволів.

"Це точно не одна-дві нові лінії, а 10-15. Я не хочу зараз давати обіцянок, тому що все залежить від того, як швидко будуть оформлені дозволи", - наголосив Леман. Він уточнив, що компанія вже перебуває в процесі подання заявок більше ніж на 10 нових ліній.

Директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії повідомив, що компанія продовжить роботу над оновленням парку використовуваних на маршрутах автобусів.

"Коли ми починали в Україні, більшості автобусів було вісім-дев'ять років. Сьогодні їм від п'яти до семи років, деякі ще новіші, і ми продовжуватимемо цей процес", - зазначив Леман, наголосивши, що FlixBus приділяє особливу увагу інклюзивності та має у флоті автобуси, в яких створені умови для людей з інвалідністю, на візках. Кількість таких автобусів збільшуватиметься.

Очільник FlixBus в Україні наголосив на необхідності підвищувати ринкові стандарти в міжнародних автобусних перевезеннях, пропонуючи на маршрутах автобуси, оснащені туалетами та доступом до Wi-Fi.

Як відомо, оператор подорожей FlixMobility розвиває автобусні перевезення в Україні з 2019 року. На сьогодні автобуси компанії виконують 25 прямих автобусних рейсів до шести європейських країн: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії. Автобусна мережа з'єднує 22 міста в Україні та 48 за кордоном. Між Україною та Європою курсують 65 автобусів.