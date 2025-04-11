FlixBus додав три маршрути до Німеччини, Польщі і Молдови

Транспортна компанія FlixBus оголосила про запуск трьох нових маршрутів з України: Вінниця – Штутгарт (Німеччина), Дніпро – Варшава (Польща) та Київ – Кишинів (Молдова), повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

"Для нас надзвичайно важливо забезпечувати українців надійним сполученням із Європою. Саме тому ми продовжуємо розвивати мережу FlixBus в Україні: відкриваємо нові маршрути, інтегруємо ключові аеропорти та вдосконалюємо логістику", - цитує пресслужба віцепрезидента FlixBus у Східній Європі Міхала Лемана.

Рейс Дніпро - Варшава – перший для FlixBus рейс до Дніпра, зазначили в компанії.

FlixBus виконує маршрути з України до 12 європейських країн, забезпечуючи сполучення з 7-ма аеропортами у Польщі, Німеччині, Угорщині та Молдові.