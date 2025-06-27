Інтерфакс-Україна
Події
14:55 27.06.2025

У Києві в суботу змінять деякі маршрути громадського транспорту

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У Києві в суботу змінять деякі маршрути громадського транспорту

В Києві в суботу, 28 червня, будуть тимчасово внесені зміни у маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18 у зв’язку з проведенням заходів в центральній частині міста, повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс" у п'ятницю.

"З 06:00 год. до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00 год.) рух тролейбусів буде організовано: – маршрут № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська"; – маршрути №№ 16, 18 відповідно від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу", - вказано в повідомленні перевізника у Телеграм.

В КП "Київпастранс" перепросили за тимчасові незручності.

Теги: #маршрути #зміни #київпастранс

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