Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Укрзалізниця змінила маршрути частини поїздів через необхідність об'їзду ділянки в Кременчуцькому районі, ураженої внаслідок нічної атаки росіян. Про це компанія повідомляє в телеграм-каналі у неділю.

Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

"Резюмуємо: найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.

Окрім того компанія поінформувала, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Однак, електропоїзди №6663 Кременчук — Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) — Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.