Інтерфакс-Україна
Події
09:16 07.09.2025

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

1 хв читати
Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Укрзалізниця змінила маршрути частини поїздів через необхідність об'їзду ділянки в Кременчуцькому районі, ураженої внаслідок нічної атаки росіян. Про це компанія повідомляє в телеграм-каналі у неділю.

Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

"Резюмуємо: найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій", - сказано в повідомленні Укрзалізниці.

Окрім того компанія поінформувала, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Однак, електропоїзди №6663 Кременчук — Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) — Кременчук у добу 07.09.2025 не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.

Теги: #укрзалізниця #маршрути #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 05.09.2025
В Україні зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях

В Україні зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях

15:05 04.09.2025
Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумщини - Міненерго

Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумщини - Міненерго

11:06 03.09.2025
Зеленський: Показовими ударами по Україні Путін демонструє свою безкарність

Зеленський: Показовими ударами по Україні Путін демонструє свою безкарність

10:36 03.09.2025
Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

10:31 03.09.2025
На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

18:36 01.09.2025
"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

23:57 28.08.2025
Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

15:09 28.08.2025
"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

13:38 28.08.2025
Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

Виведений з експлуатації ворожим ударом поїзд "Інтерсіті" планується відновити - "УЗ"

10:30 28.08.2025
"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

"Укрзалізниця" відновила рух через Козятин, затримки окремих поїздів до 5 годин

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Кількість постраждалих від комбінованої нічної атаки на Київ зросла до 18

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА