Інтерфакс-Україна
Події
09:06 18.11.2025

Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

1 хв читати
Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

Частину приміського сполучення у Харківській області обмежено, а деяким поїздам – змінено маршрути через пошкодження ворогом інфраструктури під час нічних атак, повідомляє Укрзалізниця у телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

"У результаті нічних обстрілів на Харківщині, що спричинили пошкодження залізничної інфраструктури, Укрзалізниця частково змінила маршрут поїздам №227 Барвінкове — Івано-Франківськ та №102 Херсон — Барвінкове. Об'їзний шлях означає додатковий час в дорозі для пасажирів, заздалегідь приносимо вибачення за ці незручності. Втім, довеземо безпечно", - сказано в повідомленні Укрзалізниці у Телеграм.

"Маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина частково обмежені до завершення відновлювальних робіт. Це стосується поїздів з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної", - повідомила Укрзалізниця.

"Натомість нормальний графік відновлено для ранкових поїздів дніпровського напрямку.

"У Дніпрі, на жаль, пошкоджено низку вагонів та нашої інфраструктури, але віднаходимо ресурси продовжувати рух", - зазначили в компанії.

Теги: #укрзалізниця #маршрути #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 18.11.2025
Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

21:47 17.11.2025
"Укрзалізниця" має в 5 разів більше електровозів ніж тепловозів – голова правління

"Укрзалізниця" має в 5 разів більше електровозів ніж тепловозів – голова правління

17:00 17.11.2025
Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

16:22 17.11.2025
Суд виніс вирок підпалювачу релейних шаф УЗ – 15 років з відшкодуванням збитків

Суд виніс вирок підпалювачу релейних шаф УЗ – 15 років з відшкодуванням збитків

14:34 17.11.2025
Електропостачання відновлено в усій Ізюмській громаді за винятком одного села - МВА

Електропостачання відновлено в усій Ізюмській громаді за винятком одного села - МВА

12:17 17.11.2025
Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

09:16 17.11.2025
У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

08:14 17.11.2025
У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

20:31 16.11.2025
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

17:03 14.11.2025
Літня жінка загинула на Харківщині через детонацію російського дрона

Літня жінка загинула на Харківщині через детонацію російського дрона

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 4 балістичними ракетами 114 БпЛА, збито 101 дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

ОСТАННЄ

Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

Ворог вдруге за час повномасштабної війни атакував приміське депо у Дніпрі

Ворог атакував 4 балістичними ракетами 114 БпЛА, збито 101 дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Українці дедалі більше цікавляться власною історією - опитування

Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 769 ворожих цілей

Двоє цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Дніпро

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

18 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Одна з постраждалих внаслідок ракетної атаки на Берестин Харківської області померла у лікарні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА