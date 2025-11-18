Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

Частину приміського сполучення у Харківській області обмежено, а деяким поїздам – змінено маршрути через пошкодження ворогом інфраструктури під час нічних атак, повідомляє Укрзалізниця у телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

"У результаті нічних обстрілів на Харківщині, що спричинили пошкодження залізничної інфраструктури, Укрзалізниця частково змінила маршрут поїздам №227 Барвінкове — Івано-Франківськ та №102 Херсон — Барвінкове. Об'їзний шлях означає додатковий час в дорозі для пасажирів, заздалегідь приносимо вибачення за ці незручності. Втім, довеземо безпечно", - сказано в повідомленні Укрзалізниці у Телеграм.

"Маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина частково обмежені до завершення відновлювальних робіт. Це стосується поїздів з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної", - повідомила Укрзалізниця.

"Натомість нормальний графік відновлено для ранкових поїздів дніпровського напрямку.

"У Дніпрі, на жаль, пошкоджено низку вагонів та нашої інфраструктури, але віднаходимо ресурси продовжувати рух", - зазначили в компанії.