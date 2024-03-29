В аварії автобуса FlixBus у Німеччині постраждало дві українки

Посольство України в Німеччині отримало підтвердження про двох українок, які постраждали внаслідок аварії автобуса Flixbus поблизу Лейпцига напередодні, повідомляє "Європейська правда" в четвер з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Станом на зараз обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання", - уточнили в МЗС. Водночас, зазначило зовнішньополітичне відомство, німецькі правоохоронці встановлюють особу ще однієї загиблої в ДТП жінки.

"Посольство тримає справу на особливому контролі", - зазначили в міністерстві.

Аварія автобуса Flixbus, який їхав у напрямку Мюнхена, сталася вранці 27 березня. Незадовго до прибуття в Лейпциг автобус із невідомих причин з'їхав із дороги, в'їхав у групу дерев і перекинувся. Повідомлялося про чотирьох загиблих, дев'ятьох важко і 29 легко поранених унаслідок аварії.

У момент аварії за кермом перебував 62-річний чех, щодо якого ведеться розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Другим водієм був 53-річний словак.

Як відомо, оператор подорожей FlixMobility розвиває автобусні перевезення в Україні з 2019 року. На сьогодні автобуси компанії виконують 25 прямих автобусних рейсів у шість європейських країн: Німеччину, Польщу, Чехію, Угорщину, Словаччину та Австрію. Автобусна мережа з'єднує 22 міста в Україні та 48 за кордоном.