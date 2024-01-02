Економіка

18:02 02.01.2024

Ракетна атака у вівторок не становила критичної загрози для енергосистеми - голова "Укренерго"

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Ракетна атака у вівторок не становила критичної загрози для енергосистеми - голова "Укренерго"

Російська ракетна атака 2 січня, незважаючи на певні пошкодження й складнощі, не становила критичної загрози для роботи української енергосистеми.

"Сьогодні було влучання в низку об'єктів "Укренерго" та обленерго на Київщині, і через це були певні перерви в енергопостачанні. Ми досить оперативно, буквально за кілька годин, відновили роботу необхідного обладнання, і вже більшість споживачів Києва й прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання", - заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

За його словами, наразі немає потреби запроваджувати надзвичайний або особливий стан в енергосистемі: загалом вона працює збалансовано.

"Сьогодні з самого ранку ми займалися ліквідацією локальних наслідків прильотів (російських ракет - ІФ-У). Я сам нещодавно був на одному з постраждалих енергооб'єктів. Там уже все обладнання перебуває в роботі, і думаю, що якщо хтось зі споживачів Київщини та Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення - це питання буквально кількох годин", - сказав CEO компанії.

Як повідомлялося з посиланням на "Укренерго", через масовані ракетні обстріли 2 січня в столиці та Київській області були знеструмлені понад 250 тис. споживачів.

 

Теги: #енергетика #укренерго #кудрицький

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