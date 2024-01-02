Економіка

16:20 02.01.2024

Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розроблення ЄС нових правил - польський міністр

2 хв читати
Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розроблення ЄС нових правил - польський міністр

Заборона на ввезення українського зерна до Польщі зберігатиметься доти, доки на рівні ЄС не буде розроблено нових правил, заявив міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський.

"Ми маємо підтримувати ембарго, доки не буде узгоджено умов, які його замінять. Я вважаю, що добрим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням водночас транзитних шляхів за межами Польщі", - процитувало Міністерство сільського господарства цієї країни інтерв'ю міністра телеканалу TVP Info в Х (раніше - Twitter).

Секерський, за інформацією polskieradio24.pl, також висловився щодо обмеження зерна, яке надходить, зазначивши, що експорт українського зерна має йти іншим маршрутом, аніж європейський чи польський.

"Тому що завжди є певний ризик, навіть під час транзиту, що частина зерна та іншої сільгосппродукції залишиться в Польщі", - пояснив глава польського Мінсільгоспу.

Як повідомлялося, Єврокомісія 15 вересня 2023 року оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'ятьох сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) за певних умов, що дадуть змогу уникнути нового різкого зростання поставок.

Обмеження було запроваджено 2 травня 2023 року, вони стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику й кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн - членів ЄС стверджували, що українська с/г продукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина й Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи і шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину та Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.

Наразі тривають переговори України щодо впровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній з п'яти країн.

 

Теги: #зерно #польща #заборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 02.01.2024
Польща посилила повітряне патрулювання поблизу українського кордону

Польща посилила повітряне патрулювання поблизу українського кордону

12:23 01.01.2024
Польща вкотре надала аварійну допомогу, викупивши в неділю 600 МВт-год профіцитної е/е - "Укренерго"

Польща вкотре надала аварійну допомогу, викупивши в неділю 600 МВт-год профіцитної е/е - "Укренерго"

21:33 31.12.2023
У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

19:16 30.12.2023
Польща припинила пошуки залишків ракети, що залетіла в її повітряний простір

Польща припинила пошуки залишків ракети, що залетіла в її повітряний простір

07:58 30.12.2023
Україна зберегла на 2024 рік заборону на експорт природного газу, антрациту і кам'яної солі

Україна зберегла на 2024 рік заборону на експорт природного газу, антрациту і кам'яної солі

22:54 29.12.2023
МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з інцидентом за участю російської крилатої ракети

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з інцидентом за участю російської крилатої ракети

20:44 29.12.2023
США обіцяють за необхідності допомогти Польщі в розслідуванні інциденту з ракетою

США обіцяють за необхідності допомогти Польщі в розслідуванні інциденту з ракетою

18:45 29.12.2023
Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

14:31 29.12.2023
Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

12:23 29.12.2023
У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету України в грудні-2023 підскочив до 285 млрд грн, за рік сягнув 1,33 трлн грн - Мінфін

Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Кабмін затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій держслужби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 р.

ОСТАННЄ

Дефіцит держбюджету України в грудні-2023 підскочив до 285 млрд грн, за рік сягнув 1,33 трлн грн - Мінфін

"Нафтогаз" у 2023 р. купив 962 млн куб. м газу приватних виробників

НКЦПФР додала Сирію, Кубу та М'янму до держав зони ризику

Згідно зі змінами в "єОселі", пільгові категорії позичальників можуть купити квартири в будинку, не старшому за 10 років

В Україні мінімальна зарплата підвищилася до 7,1 тис. грн із 1 січня 2024 року

Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

Топменеджери ГМК обережно сподіваються на зростання виробництва у 2024 році

Експорт Українським морським коридором досяг 13 млн тонн - Кубраков

Останні обстріли російськими агресорами Харківської області залишили без світла одразу 20 населених пунктів - Міненерго

Сьомим членом НР "Нафтогазу" став перший заступник держсекретаря Кабміну Мар'євич

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА