Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розроблення ЄС нових правил - польський міністр

Заборона на ввезення українського зерна до Польщі зберігатиметься доти, доки на рівні ЄС не буде розроблено нових правил, заявив міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський.

"Ми маємо підтримувати ембарго, доки не буде узгоджено умов, які його замінять. Я вважаю, що добрим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням водночас транзитних шляхів за межами Польщі", - процитувало Міністерство сільського господарства цієї країни інтерв'ю міністра телеканалу TVP Info в Х (раніше - Twitter).

Секерський, за інформацією polskieradio24.pl, також висловився щодо обмеження зерна, яке надходить, зазначивши, що експорт українського зерна має йти іншим маршрутом, аніж європейський чи польський.

"Тому що завжди є певний ризик, навіть під час транзиту, що частина зерна та іншої сільгосппродукції залишиться в Польщі", - пояснив глава польського Мінсільгоспу.

Як повідомлялося, Єврокомісія 15 вересня 2023 року оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'ятьох сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) за певних умов, що дадуть змогу уникнути нового різкого зростання поставок.

Обмеження було запроваджено 2 травня 2023 року, вони стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику й кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн - членів ЄС стверджували, що українська с/г продукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина й Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи і шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину та Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.

Наразі тривають переговори України щодо впровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній з п'яти країн.