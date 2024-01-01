Польща вкотре надала аварійну допомогу, викупивши в неділю 600 МВт-год профіцитної е/е - "Укренерго"

Польща в передноворічний день надала Україні аварійну допомогу, викупивши профіцитну українську електроенергію, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначає компанія у своєму оновленні в телеграм-каналі, для збереження балансу та операційної безпеки енергосистеми через профіцит, що виник у вихідний день, у відповідь на її запит польський оператор енергосистеми PSE з 11:00 до 13:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української е/е загальним обсягом 600 МВт-год. Це сталося вже вдруге в грудні - така ситуація була 28 грудня, коли PSE за три денні години прийняв також 600 МВт-год.

При цьому добовий максимум споживання в неділю був увечері, а його показник був на 3,6% нижчим, ніж у попередній вихідний 24 грудня.

"Наразі електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів", - акцентує НЕК.

Зі свого боку Міністерство енергетики в релізі в понеділок поінформувало, що в резерві вісім блоків, які можуть бути включені в роботу за необхідності. При цьому в короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС.

"Енергосистема збалансована. Ситуація контролюється. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", - наголосило Міненерго.

Водночас, згідно з його інформацією, внаслідок чергового обстрілу ТЕС на Донеччині було знеструмлено повітряні лінії 110 кВ, без електропостачання залишилися побутові споживачі, власні потреби ТЕС і шахта, де перебували 25 осіб, але впродовж години споживачі та шахта були заживлені.

За даними "Укренерго", імпорт електроенергії здійснюється протягом усієї доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 3 961 МВт-год (утричі нижчий за показник неділі - ЕР).

Експорт сьогодні відсутній. Водночас Міненерго уточнило, що в новорічну ніч обсяги експорту, який зупинився понад місяць тому, становили 210 МВт-год (він надходив до Молдови - ЕР).

Загалом на ранок знеструмлені через негоду 12 населених пунктів: два у Харківській області, 10 - у Донецькій, усі понад добу.

Через бойові дії та інші причини без світла на ранок залишалися 416 населених пунктів. За даними Міненерго, зокрема, в Херсоні внаслідок обстрілу російських окупантів без електроенергії в Корабельному районі 9,3 тис. абонентів, загалом по місту без напруги майже 13 тис. споживачів.

Як зазначає міністерство, через обстріли росіян протягом двох днів у Харкові було відключено від газопостачання приблизно 500 квартир і 14 комунально-побутових об'єктів. В одній із громад області внаслідок бойових дій пошкоджено сталевий надземний розподільний газопровід низького тиску, без газопостачання залишилися 82 абоненти. Станом на 9:00 підключено понад 200 клієнтів.