Економіка

12:23 01.01.2024

Польща вкотре надала аварійну допомогу, викупивши в неділю 600 МВт-год профіцитної е/е - "Укренерго"

2 хв читати
Польща вкотре надала аварійну допомогу, викупивши в неділю 600 МВт-год профіцитної е/е - "Укренерго"

Польща в передноворічний день надала Україні аварійну допомогу, викупивши профіцитну українську електроенергію, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначає компанія у своєму оновленні в телеграм-каналі, для збереження балансу та операційної безпеки енергосистеми через профіцит, що виник у вихідний день, у відповідь на її запит польський оператор енергосистеми PSE з 11:00 до 13:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української е/е загальним обсягом 600 МВт-год. Це сталося вже вдруге в грудні - така ситуація була 28 грудня, коли PSE за три денні години прийняв також 600 МВт-год.

При цьому добовий максимум споживання в неділю був увечері, а його показник був на 3,6% нижчим, ніж у попередній вихідний 24 грудня.

"Наразі електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів", - акцентує НЕК.

Зі свого боку Міністерство енергетики в релізі в понеділок поінформувало, що в резерві вісім блоків, які можуть бути включені в роботу за необхідності. При цьому в короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС.

"Енергосистема збалансована. Ситуація контролюється. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", - наголосило Міненерго.

Водночас, згідно з його інформацією, внаслідок чергового обстрілу ТЕС на Донеччині було знеструмлено повітряні лінії 110 кВ, без електропостачання залишилися побутові споживачі, власні потреби ТЕС і шахта, де перебували 25 осіб, але впродовж години споживачі та шахта були заживлені.

За даними "Укренерго", імпорт електроенергії здійснюється протягом усієї доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 3 961 МВт-год (утричі нижчий за показник неділі - ЕР).

Експорт сьогодні відсутній. Водночас Міненерго уточнило, що в новорічну ніч обсяги експорту, який зупинився понад місяць тому, становили 210 МВт-год (він надходив до Молдови - ЕР).

Загалом на ранок знеструмлені через негоду 12 населених пунктів: два у Харківській області, 10 - у Донецькій, усі понад добу.

Через бойові дії та інші причини без світла на ранок залишалися 416 населених пунктів. За даними Міненерго, зокрема, в Херсоні внаслідок обстрілу російських окупантів без електроенергії в Корабельному районі 9,3 тис. абонентів, загалом по місту без напруги майже 13 тис. споживачів.

Як зазначає міністерство, через обстріли росіян протягом двох днів у Харкові було відключено від газопостачання приблизно 500 квартир і 14 комунально-побутових об'єктів. В одній із громад області внаслідок бойових дій пошкоджено сталевий надземний розподільний газопровід низького тиску, без газопостачання залишилися 82 абоненти. Станом на 9:00 підключено понад 200 клієнтів.

Теги: #польща #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 31.12.2023
У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

19:16 30.12.2023
Польща припинила пошуки залишків ракети, що залетіла в її повітряний простір

Польща припинила пошуки залишків ракети, що залетіла в її повітряний простір

22:54 29.12.2023
МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з інцидентом за участю російської крилатої ракети

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з інцидентом за участю російської крилатої ракети

20:44 29.12.2023
США обіцяють за необхідності допомогти Польщі в розслідуванні інциденту з ракетою

США обіцяють за необхідності допомогти Польщі в розслідуванні інциденту з ракетою

18:45 29.12.2023
Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

14:31 29.12.2023
Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

12:23 29.12.2023
У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

20:24 27.12.2023
Польський уряд сподівається на швидке вирішення проблеми з блокадою українсько-польського кордону - Туск

Польський уряд сподівається на швидке вирішення проблеми з блокадою українсько-польського кордону - Туск

17:52 27.12.2023
Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року - Шмигаль

Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року - Шмигаль

16:21 27.12.2023
Майже третина жителів столиці заборгувала за е/е, борги становлять 1 млрд грн - YASNO

Майже третина жителів столиці заборгувала за е/е, борги становлять 1 млрд грн - YASNO

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Кабмін затвердив нову систему оплати праці й скоротив кількість вакансій держслужби майже на 20 тис. із 1 січня 2024 р.

Енергетики не планують відключень е/е у святкові дні - "Укренерго"

ОСТАННЄ

В Україні мінімальна зарплата підвищилася до 7,1 тис. грн із 1 січня 2024 року

Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

Топменеджери ГМК обережно сподіваються на зростання виробництва у 2024 році

Експорт Українським морським коридором досяг 13 млн тонн - Кубраков

Останні обстріли російськими агресорами Харківської області залишили без світла одразу 20 населених пунктів - Міненерго

Сьомим членом НР "Нафтогазу" став перший заступник держсекретаря Кабміну Мар'євич

Україна зберегла на 2024 рік заборону на експорт природного газу, антрациту і кам'яної солі

"Енергоатом" перетворено на акціонерне товариство

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА