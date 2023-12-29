Економіка

11:38 29.12.2023

Енергетики розпочали відновлення пошкодженої ракетним обстрілом РФ високовольтної ПЛ у центральному регіоні - "Укренерго"

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Енергетики розпочали відновлення пошкодженої ракетним обстрілом РФ високовольтної ПЛ у центральному регіоні - "Укренерго"

Уранці в п'ятницю під час масованої ракетної атаки російських окупантів пошкоджено високовольтну повітряну лінію 330 кВ у центральному регіоні, але відключення споживачів не було, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі, після закінчення повітряної тривоги розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

"Укренерго" також зазначила, що знову окупанти обстріляли теплову електростанцію в східному регіоні, є пошкодження обладнання.

Водночас системний оператор наголосив, що наразі електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення всіх юридичних і побутових споживачів.

Він додав, що 28 грудня добовий максимум споживання був увечері, а його показник був на 1,5% нижчим, ніж 27 грудня.

Протягом усієї доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови здійснюється імпорт електроенергії загальним обсягом 18 155 МВт-год (на чверть більше за попередній показник - ЕР).

Загалом на ранок знеструмлено через негоду 12 населених пунктів. Із них залишаються знеструмленими понад добу два населені пункти в Харківській області, 10 - у Донецькій області.

Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишалися 416 населених пунктів.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, після масованого обстрілу російських агресорів уночі та вранці у п'ятницю є відключення електроенергії в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях. Це пов'язано переважно з пошкодженнями мереж обленерго.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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