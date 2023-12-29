Економіка

11:35 29.12.2023

Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

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Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

Російські окупанти в ніч із 28 на 29 грудня знову атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій "ДТЕК", обійшлося без жертв, повідомив енергохолдинг.

Водночас у його повідомленні в телеграм-каналі зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.

"ДТЕК" зазначив, що лише за останні два місяці ворог здійснив на станцію понад десяток атак.

Там нагадали, що минулого разу окупанти обстріляли станцію 23 грудня і поранили п'ятьох працівників ТЕС.

 

Теги: #енергетика #дтек #обстріли

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