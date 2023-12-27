Економіка

20:12 27.12.2023

Підсанкційний екснардеп Новинський намагається захопити контроль над "Харківобленерго", заявляють в енергопідприємстві

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Підсанкційний екснардеп Новинський намагається захопити контроль над "Харківобленерго", заявляють в енергопідприємстві

АТ "Харківобленерго" заявляє про спробу колишнього народного депутата Вадима Новинського, якому через підконтрольну компанію "Смарт Холдинг" належить майже 25% акцій АТ, взяти енергопідприємство під контроль.

"Зважаючи на персональні санкції, накладені на Новинського ще в грудні 2022 року, він не мав права голосувати на загальних зборах АТ "Харківобленерго" через свою компанію... Однак напередодні загальних зборів АТ "Харківобленерго"... якимось незрозумілим чином акції Новинського знову стали голосуючими. Вадим Новинський і фактично підконтрольна йому депозитарна установа ТОВ "Стандарт" повністю проігнорували вимоги закону та указу президента України з метою захопити владу в АТ "Харківобленерго", - йдеться в заяві, поширеній пресслужбою "Харківобленерго".

"Вищезазначені дії в умовах військової агресії та постійних атак ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури є неприпустимими та мають бути негайно припинені Службою безпеки України та Міністерством юстиції України", - наголошується в заяві.

На думку авторів заяви, реєстрація голосуючих акцій "Смарт Холдингу" та їхнє фактичне розблокування стало можливим за сприяння підконтрольної "Смарт Холдингу" депозитарної установи, яка під час заміни програмного забезпечення надала ПАТ "Національний депозитарій України" недостовірні дані без урахування санкцій, застосованих РНБО та затверджених указом президента України.

Як пояснили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі "Харківобленерго", на зборах, що проводилися в онлайн-режимі 25 грудня, обирали новий склад Наглядової ради АТ.

"Результати голосування мають бути оприлюднені протягом 10 днів з дня проведення зборів. Наглядова рада - це орган, який призначає та звільняє керівництво товариства, вирішує важливі питання діяльності підприємства. Відповідно, якщо до неї увійдуть представники "Смарт Холдингу", вони також отримають можливість впливати на ці процеси", - зазначили у пресслужбі.

У зв'язку з тим, що сталося, АТ "Харківобленерго" звернулося до Служби безпеки України із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Крім того, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку направлено повідомлення про порушення депозитарною установою порядку здійснення депозитарної діяльності.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким санкції було застосовано і до Новинського.

Санкційний пакет містить 12 типів обмежень, зокрема - повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

 

 

Теги: #контроль #новинський #харківобленерго

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