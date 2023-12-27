Економіка

12:09 27.12.2023

Обмін сертифікатів на житло за програмою компенсацій "єВідновлення" запрацював у "Дії"

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Обмін сертифікатів на житло за програмою компенсацій "єВідновлення" запрацював у "Дії"

Українці, які отримали житловий сертифікат як компенсацію за зруйноване через війну житло, можуть забронювати кошти для купівлі будинку або квартири в застосунку "Дія", повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Згідно з повідомленням, після бронювання коштів у застосунку через п'ять днів надійде підтвердження, після чого протягом 30 днів власник сертифіката має оформити договір купівлі-продажу нового житла, попередньо оформивши припинення права власності на зруйнований об'єкт нерухомості.

Якщо учасник програми не вкладається в зазначений термін, він має забронювати кошти повторно, пояснили у пресслужбі.

На сьогодні сформовано 1636 сертифікатів на суму понад 3 млрд грн, зазначено в повідомленні. Комітет Верховної Ради з питань бюджету днем раніше погодив виділення 3,3 млрд грн для виплати компенсацій, повідомив голова підкомітету з питань сучасних інформаційних технологій та інновацій у бюджетному процесі Денис Герман.

За даними Мінвідновлення, кількість поданих заявок на отримання сертифіката становить 7,7 тис., водночас опрацьовано 3,1 тис.

Для купівлі житла за сертифікатом не застосовуються обмеження щодо місця розташування або вартості житла. Власник сертифіката може обрати будинок або квартиру як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Якщо вартість нового житла вища за суму сертифіката, то учасник зможе доплатити з власних коштів. При цьому, якщо вартість нижча, то різницю виплатять після ухвалення процедури стягнення репарацій з РФ.

Крім того, у січні-лютому міністерство розраховує доопрацювати сертифікат для купівлі будівельних матеріалів і замовлення підрядних робіт, якщо учасник програми хоче побудувати новий будинок на своїй земельній ділянці.

Триває також експериментальний проєкт з обстеження житла на тимчасово окупованих територіях. Перші результати проєкту очікують у першому кварталі 2024 року, зазначено в повідомленні.

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

З 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом в Україні становить 2 млн грн.

 

Теги: #дія #мінвідновлення #євідновлення

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