Економіка

11:34 27.12.2023

Автопідприємство Кабміну 2023 року продало 2 "Чайки", 5 Mercedes, 2 Skoda Octavia і Volkswagen Phaeton на 3,6 млн грн

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Автопідприємство Кабміну 2023 року продало 2 "Чайки", 5 Mercedes, 2 Skoda Octavia і Volkswagen Phaeton на 3,6 млн грн

На балансі Автопідприємства господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України перебуває 110 автомобілів, а ще 10 продали 2023 року.

"За інформацією господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів, на балансі автопідприємства департаменту станом на 26.12.2023 обліковується 110 автомобілів", - йдеться у відповіді департаменту інформації та взаємодії з громадськістю секретаріату уряду на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Серед вищевказаних автомобілів: Mercedes-Benz E320 (2002 р. в.), Mercedes-Benz O350 (1997), шість Mercedes-Benz S500L4M (2007), Mercedes-Benz S600 (2006), Mercedes Benz Vario (2004), Mercedes-Benz Vito (2004).

Крім того, на балансі автопідприємства Кабміну числиться п'ять Hyundai Ioniq Hybrid Premium (2017 р. в.), Nissan Teana (2007), три Renault Kangoo (2004-2006), Renault Trafic (2004), Opel Vectra 2.2 (2003), Opel Omega (2003), 19 Skoda Octavia (2006-2008), 10 Skoda SuperB Style (2017), два Volkswagen Bora (2004), чотири Volkswagen Jetta (2008), чотири Volkswagen Multivan T6 (2017), 16 Volkswagen Passat (2004-2008), Volkswagen Phaeton (2004), Volkswagen Sharan (2008), чотири Volkswagen Transporter (2004-2007), Toyota Camry (2018), Toyota Coaster (1997), Toyota Land Cruiser 100 (2000), Toyota Land Cruiser 200 (2015), дві Toyota Proace Verso (2022).

Також в автопарку - три автобуси Otokar Navigo T (2019 р. в.), автобус ЛАЗ 5208DL (2008), екскаватор Борекс 3106 (1997), вантажівки ГАЗ 2705-414 (2008), ГАЗ 3302 (2008), ГАЗ 330202-01 (2006), ГАЗ 33021-212 (2003), ЗІЛ 431412 (1991), шість вантажівок КамАЗ (2008), сміттєвози ГАЗ 3307 КО-413 (2003), ГАЗ 3307 КО-413 (1993), поливомийна машина ЗІЛ 433362-03 (2003), навантажувальна машина МПУ 1 (2002).

У відомстві повідомили, що у 2023 році автопідприємство через електронний аукціон продало 10 автомобілів на суму 3 588 429,61 грн, а саме: ГАЗ 14 (1982), ГАЗ 14-02 (1986), Mercedes-Benz S430 (2002), Mercedes Benz E500 (2003), Mercedes-Benz S 600 (2000), 2 Mercedes-Benz S320 (2001-2002), Volkswagen Phaeton 3.2 (2004), 2 одиниці Skoda Octavia Tour 1.6 (2008). Зазначено, що всі отримані кошти спрямовано до державного бюджету.

Також згідно з відповіддю на запит у 2023 році автопідприємство Секретаріату Кабміну не закуповувало нові автомобілі.

Як повідомлялося, у 2022 році автопідприємство уряду безоплатно передало у сферу управління адміністрації Державної прикордонної служби чотири транспортні засоби.

Теги: #кабмін #автопарк

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