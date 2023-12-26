Мінекономіки напрацьовує варіанти консолідації державою функцій власника

Міністерство економіки України вивчає французький досвід та співпрацює з Державним холдинговим агентством Франції, аби напрацювати варіанти консолідації функцій власника, йдеться у пресрелізі відомства у вівторок.

"Труднощі в управлінні стратегічними держпідприємствами пов'язані з тим, що ними керують 89 різних державних установ. Їх функції та обов’язки часто дублюються. Консолідація допоможе вирішити це та уникати надмірного політичного втручання", - пояснило Мінекономіки.

Відзначається, що один із необхідних елементів реформи – ухвалення законопроєкту 5593-д, що вдосконалює корпоративне управління, який наразі на розгляді у народних депутатів, готовий до другого читання. За даними міністерства, триває доопрацювання частини пропозицій та правок.

Мінекономіки зазначає, що для прозорого управління та ефективної діяльності державних підприємств у 2023 році продовжило впроваджувати найкращі світові практики в їх управлінні - принципи корпоративного управління, які рекомендує Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), членом якої Україна планує стати.

Уточнюється, що Україна тільки подала заявку на членство в цій організації, але Мінекономіки вже заповнило опитувальник ОЕСР щодо моніторингу дотримання окремих розділів Керівних принципів організації щодо корпоративного врядування на держпідприємствах.

Серед важливих досягнень року, йдеться у релізі, – вдосконалення відбору членів наглядових рад та керівників для найбільших державних підприємств, у тому числі постановою №1282 від 1 грудня, зокрема, включення перевірки ділової репутації та незалежності кандидатів на посади, що було однією з умов виконання Меморандуму з Європейським Союзом, до якого прив’язана макрофінансова допомога на суму до EUR18 млрд.

"Зрозуміле та прозоре управління впливає на збільшення інвестицій через підвищення довіри до державних компаній. Це важливо, щоб отримати фінансову підтримку у відбудові країни. Тому на підприємствах, які залишаться в державній власності, має бути повністю впроваджена система корпоративного управління", - наводяться в релізі слова заступника Міністра економіки Олексія Соболева.

Від додав, що це дозволить державі отримувати прибуток від стратегічних підприємств, які не можна приватизовувати, а самим підприємствам – залучати фінанси на вигідніших умовах.

"У 2024 Мінекономіки продовжить працювати над впровадженням принципів корпоративного управління у стратегічних державних підприємствах. Зокрема, організовуватиме відбір наглядових рад, затвердить порядок оцінки їх роботи та проведе таку оцінку на кількох підприємствах", – заявлено в релізі.

Серед інших ключових змін, які були впроваджені 2023 року для кращого управління державними підприємствами, Мінекономіки назвало формування роботу наглядової ради Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), членів якої обрали через прозорий конкурс із залученням рекрутерів. Призначення наглядової ради було однією з важливих умов меморандуму з МВФ, уряд виконав її вчасно і це, в тому числі, дозволило Україні отримати в грудні від Фонду третій транш за програмою розширеного фінансування EFF в еквіваленті $900 млн.

Окрім того завершується перетворення НАЕК "Енергоатом" в акціонерне товариство та розпочалася робота із рекрутером для підготовки до оголошення конкурсу з відбору членів наглядової ради. Ці кроки важливі для стабільної роботи енергетичного сектору та дозволять залучати інвестиції в енергетичну галузь, пояснило Мінекономіки.

Воно додало, що уряд також прийняв рішення оголосити конкурс на вакантну посаду незалежного члена наглядової ради НЕК "Укренерго", а Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив грант на відбір компанії-рекрутера, яка займатиметься пошуком кандидата.

"У 2023 року Міністерство економіки долучалося до формування наглядових рад НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укрпошта". Їх склад затвердив уряд ще на початку року. Впродовж 2023 року тривало призначення незалежних членів у раді Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за участю компанії з добору персоналу. Наглядова Рада Фонду запрацювала влітку", – перераховані в релізі інші досягнення.

На думку Мінекономіки, прикладом успішного корпоративного управління є стабільна робота державних банків під час війни, зокрема оновленим урядом цього року наглядовим радам Укрексімбанку та Ощадбанку.