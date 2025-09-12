Інтерфакс-Україна
Події
09:48 12.09.2025

Свириденко: Будемо створювати більше інструментів долучення молоді до держуправління

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала розширення урядом можливостей для залучення до державного управління молодих українців.

"Дякую усім учасникам за активну позицію. Запит на молодіжні ради ми почули. Будемо створювати ще більше інструментів долучення молоді до державного управління", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами зустрічі з молоддю проєкту "Еліта UFuture" у Запоріжжі.

Також вона розповіла про проєкт Create Ukraine, в рамках якого уряд повертав молодих українців, які живуть за кордоном, додому і пропонував їм стажування в Кабінеті міністрів України.

"Усі вони позалишалися в уряді. Наприклад, наш Роман, який так повернувся з Китаю, і доклався до процесів навколо написання тексту угоди про створення спільного зі США Інвестиційного фонду відбудови. Молодь — це енергія і нові ідеї. Ми відкриті до цього, і я запрошую молодих людей не боятися і йти працювати в державу", - написала прем'єр.

Теги: #молодь #держуправління

