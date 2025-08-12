Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість перетину державного кордону для молодих українців.

"На цей час є обмеження 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині", - сказав Зеленський під час Українського молодіжного форуму "Молодь тут" у вівторок.

Він зазначив, що це допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки в Україні.