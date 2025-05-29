Інтерфакс-Україна
Події
19:41 29.05.2025

Добровольці ГУР провели у Києві зустріч з молоддю, розповіли історії життя та бойового шляху

2 хв читати
Добровольці ГУР провели у Києві зустріч з молоддю, розповіли історії життя та бойового шляху

Зустріч воїнів та ветеранів спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України з молоддю, приурочена до Дня Героїв, відбулася 27 травня в Києві.

Як повідомляється на сайті ГУР, під час заходу бійці підрозділу ГУР "Реванш" та ветерани спецпідрозділів воєнної розвідки "Артан" і "Кракен" Іван Тарн та Олександр Дашко розповіли курсантам, ліцеїстам, старшокласникам та студентам власні історії життя та бойового шляху. Усі бійці – добровольці, мають нагороди за винахідливість і хоробрість у бою.

"Нашому поколінню випала нелегка доля ― зупинити повномасштабну навалу орків на нашу державу. А от вашому поколінню випаде доля відбудувати її. Можливо, ви ще не задумуєтесь, але так доля розпорядилась. Це ваша відповідальність, до якої вам треба буде дорости. Як раніше ― вже точно не буде: світ змінився, ми змінились. І нам треба збудувати державу, готову до актуальних викликів ― державу з потужною економікою, з потужною армією, сильною зовнішньою політикою, усіма атрибутами сильної та сучасної держави. Ви ― майбутні спеціалісти та професіонали, завдяки яким це все стане можливим. Вам усім потрібно знайти свій шлях", ― наголосив Тарн.

Курсанти цікавилася у воїнів ГУР тенденціями на полі бою сучасної війни, а також запитали, чому вони обрали для служби українську воєнну розвідку.

"В ГУР насамперед треба думати. Тобто фізичні можливості мають значення, але розум, аналітика ― це найголовніше, бо розум має перевагу над силою", ― пояснив розвідник з позивним Самоха.

Насамкінець розвідники закликали молодих долати свій страх у всьому, гартувати свою волю й характер.

 

Теги: #київ #молодь #гур

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 29.05.2025
МЗС: Сибіга проведе переговори з турецьким колегою у Києві, очікуємо на змістовну зустріч

МЗС: Сибіга проведе переговори з турецьким колегою у Києві, очікуємо на змістовну зустріч

15:02 29.05.2025
Американський журналіст постраждав при падінні балкону в Києві

Американський журналіст постраждав при падінні балкону в Києві

21:07 28.05.2025
Розгляд апеляції у справі про передачу Костелу Св. Миколая в Києві римсько-католицькій парафії відклали до 5 червня

Розгляд апеляції у справі про передачу Костелу Св. Миколая в Києві римсько-католицькій парафії відклали до 5 червня

06:41 28.05.2025
Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Києві

Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Києві

00:00 28.05.2025
"Дарниця" вимагає розслідувати інцидент з підключенням невідомої особи до онлайн-наради з реформування фармринку

"Дарниця" вимагає розслідувати інцидент з підключенням невідомої особи до онлайн-наради з реформування фармринку

22:57 27.05.2025
Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

21:56 27.05.2025
На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

16:16 27.05.2025
Тільки коли агресор знатиме, що на агресію буде жорстка відповідь, він не нападе - Юсов

Тільки коли агресор знатиме, що на агресію буде жорстка відповідь, він не нападе - Юсов

19:26 26.05.2025
Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

19:02 26.05.2025
Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

ВАЖЛИВЕ

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

Група DCH бізнесмена Ярославського заявляє про обшуки Нацполіції без санкції суду

ЗАЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення, перспективи відновлення іншої незрозумілі – Гроссі

Радбез ООН сьогодні скликає важливе засідання за ініціативою України

ОСТАННЄ

Глава МЗС Туреччини зустрінеться в Україні з Зеленським та іншими посадовцями

Сирський доповів Зеленському щодо далекобійної активності на території РФ

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

На російському аеродромі "Оленья" зафіксували скупчення стратегічної авіації

Зеленський: Готуємо ще зустрічі на цьому тижні

Окупанти вдарили ракетами по передмістю Чугуєва, наслідки уточнюються

ПРООН передала українським рятувальникам 16 підводних дронів DeepTrekker

Група DCH бізнесмена Ярославського заявляє про обшуки Нацполіції без санкції суду

Росіяни атакували територію України ударними БПЛА нового типу - експерт

Втрати окупантів з початку року перевищили 190 тис. осіб – Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА