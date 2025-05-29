Добровольці ГУР провели у Києві зустріч з молоддю, розповіли історії життя та бойового шляху

Зустріч воїнів та ветеранів спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України з молоддю, приурочена до Дня Героїв, відбулася 27 травня в Києві.

Як повідомляється на сайті ГУР, під час заходу бійці підрозділу ГУР "Реванш" та ветерани спецпідрозділів воєнної розвідки "Артан" і "Кракен" Іван Тарн та Олександр Дашко розповіли курсантам, ліцеїстам, старшокласникам та студентам власні історії життя та бойового шляху. Усі бійці – добровольці, мають нагороди за винахідливість і хоробрість у бою.

"Нашому поколінню випала нелегка доля ― зупинити повномасштабну навалу орків на нашу державу. А от вашому поколінню випаде доля відбудувати її. Можливо, ви ще не задумуєтесь, але так доля розпорядилась. Це ваша відповідальність, до якої вам треба буде дорости. Як раніше ― вже точно не буде: світ змінився, ми змінились. І нам треба збудувати державу, готову до актуальних викликів ― державу з потужною економікою, з потужною армією, сильною зовнішньою політикою, усіма атрибутами сильної та сучасної держави. Ви ― майбутні спеціалісти та професіонали, завдяки яким це все стане можливим. Вам усім потрібно знайти свій шлях", ― наголосив Тарн.

Курсанти цікавилася у воїнів ГУР тенденціями на полі бою сучасної війни, а також запитали, чому вони обрали для служби українську воєнну розвідку.

"В ГУР насамперед треба думати. Тобто фізичні можливості мають значення, але розум, аналітика ― це найголовніше, бо розум має перевагу над силою", ― пояснив розвідник з позивним Самоха.

Насамкінець розвідники закликали молодих долати свій страх у всьому, гартувати свою волю й характер.