Економіка

18:23 25.12.2023

Стартував конкурс ФАО та ЄС на надання грантів мікро- й малим фермерам у Західній Україні на розвиток бізнесу

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Стартував конкурс ФАО та ЄС на надання грантів мікро- й малим фермерам у Західній Україні на розвиток бізнесу

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила про старт приймання заявок на другий цикл грантової програми, що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС), для відновлення українського мікро- й малого фермерства.

"Ця стратегічна ініціатива спрямована на підтримку відновлення українських фермерів, які стикаються з проблемами, спричиненими впливом війни на агробізнес. Мета полягає в тому, щоб підтримувати виробництво, підвищити ефективність і прибутковість, а в довгостроковій перспективі зміцнити національні ланцюжки створення вартості й постачання", - йдеться в повідомленні ФАО.

У другому циклі грантової програми зможуть взяти участь фермери Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Грантоодержувачі повинні будуть внести певну частку від загальних витрат. Водночас сума, яку вони покриватимуть, відрізнятиметься залежно від обраного ланцюжка доданої вартості - назви місця походження (НМП) або захищеного географічного зазначення (ГЗ).

Гранти виплачуватимуть у гривні (UAH) за обмінним курсом ООН у сумі до $10 тис. для малих сільгоспвиробників і $25 тис. для сільськогосподарських мікро- і малих підприємств, сільськогосподарських кооперативів й асоціацій виробників продукції з географічними зазначеннями (ГЗ).

Заявки прийматимуть через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 31 січня 2024 року.

Керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл пояснив, що програма грантів, яку фінансує ЄС, розроблена у такий спосіб, щоб допомогти агровиробникам інтегруватися в стійкі ланцюжки доданої вартості, поліпшити свої засоби до існування, збільшити зайнятість і розвиток сільських територій.

За словами голови ФАО в Україні П'єра Вотьє, перший грантовий цикл продемонстрував неабияку зацікавленість у проєкті серед представників аграрного сектору, які вимушені працювати в середовищі, що характеризується численними, складними й частковими потрясіннями для агробізнесу через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

За інформацією ФАО, ця ініціатива показала хороші результати в рамках першого циклу, під час якого було відібрано 138 із 212 заявок, що надійшли до Державного аграрного реєстру. Загальна сума грантової підтримки сягнула $1,73 млн. Найпопулярнішими інвестиціями стало придбання тракторів, сонячних панелей, спеціалізованого виробничого й переробного обладнання для відповідного ланцюга доданої вартості.

Теги: #оон #фао #фермерство

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