Мінагрополітики попросило ФАО допомогти з будівництвом овочесховищ і підтримкою фермерів мобільною технікою

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зустрівся з виконувачем обов’язків голови Офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Україні Мохаммедом Азукою, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Ми дуже вдячні ФАО за підтримку українського агросектору. Що стосується першочергових завдань, які ми хотіли би реалізувати за вашої підтримки, це допомога з боку ФАО в розбудові системи овочесховищ в Україні і підтримка малих і середніх агровиробників у наданні їм мобільної техніки для автоматизації праці - навантажувачів і малих тракторів", - наводить його слова пресслужба міністерства у пресрелізі.

Коваль також наголосив на важливості подальшого розвитку електронних сервісів і наданні технічної підтримки Мінагрополітики - інструменту ФАО TCP Facility.

Сторони домовилися напрацювати план першочергових проєктів, які потребують підтримки з боку ФАО.

Як повідомлялося, ФАО за фінансування урядів Німеччини та Франції у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України реалізовує низку програм з допомоги аграріям Донецької, Запорізької, Одеської, Херсонської та Чернігівської областей, зокрема ваучери для закупівлі насіння зернових через Державний аграрний реєстр (ДАР), грантову підтримку та допомогу обладнанням для зернових рукавів.