Інтерфакс-Україна
Події
20:49 18.09.2025

Україну обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу ООН

1 хв читати
Україну обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу ООН

Україна у четвер була обрана до обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу (Universal Postal Union, UPU) — Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації, повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україну щойно обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу — Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації. Вдячні державам-членам за довіру. Переконані, що експертиза України сприятиме посиленню цифрової трансформації, операційних можливостей в умовах криз та глобальних поштових мереж", - написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, Росія та Білорусь знову програли вибори до UPU.

"Символічно, що Росія та Білорусь знову програли вибори до цієї організації. Державі-агресору та співучасниці злочину агресії не місце в керівних органах міжнародних організацій", - резюмував Сибіга.

Міністр подякував керівнику Акціонерного товариства "Укрпошта" Ігорю Смілянському та всій команді за "спільну роботу задля цього результату".

 

Теги: #оон #фао

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 15.09.2025
Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

20:07 13.09.2025
Ключовим досягненням зустрічі Зеленського з Путіним має стати перемирʼя, моніторинг якого механізмами ООН чи ОБСЄ Україна оцінює песимістично - Сибіга

Ключовим досягненням зустрічі Зеленського з Путіним має стати перемирʼя, моніторинг якого механізмами ООН чи ОБСЄ Україна оцінює песимістично - Сибіга

21:20 12.09.2025
Жовква та міністр-делегат Франції Аддад обговорили підготовку до заходів на рівні лідерів під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Жовква та міністр-делегат Франції Аддад обговорили підготовку до заходів на рівні лідерів під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

19:14 09.09.2025
Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

17:18 25.03.2025
ФАО підтримало ініціативу Мінагрополітики із будівництва малих овочесховищ

ФАО підтримало ініціативу Мінагрополітики із будівництва малих овочесховищ

19:41 24.02.2025
ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів

ФАО у 2025р. має намір підтримати 406,9 тис. українських фермерів

19:12 10.02.2025
Мінагрополітики попросило ФАО допомогти з будівництвом овочесховищ і підтримкою фермерів мобільною технікою

Мінагрополітики попросило ФАО допомогти з будівництвом овочесховищ і підтримкою фермерів мобільною технікою

19:28 16.12.2024
ФАО у 2024 р. передала українським аграріям 185 генераторів і 6474 зернових рукава

ФАО у 2024 р. передала українським аграріям 185 генераторів і 6474 зернових рукава

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох

Умєров обговорив з Головним представником НАТО в Україні підтримку союзників та програму PURL

Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

Зеленський запросив Катар взяти участь у саміті щодо повернення українських дітей у Нью-Йорку

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА