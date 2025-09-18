Україну обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу ООН

Україна у четвер була обрана до обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу (Universal Postal Union, UPU) — Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації, повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україну щойно обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу — Адміністративної ради та Ради поштової експлуатації. Вдячні державам-членам за довіру. Переконані, що експертиза України сприятиме посиленню цифрової трансформації, операційних можливостей в умовах криз та глобальних поштових мереж", - написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, Росія та Білорусь знову програли вибори до UPU.

"Символічно, що Росія та Білорусь знову програли вибори до цієї організації. Державі-агресору та співучасниці злочину агресії не місце в керівних органах міжнародних організацій", - резюмував Сибіга.

Міністр подякував керівнику Акціонерного товариства "Укрпошта" Ігорю Смілянському та всій команді за "спільну роботу задля цього результату".