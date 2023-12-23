Економіка

14:23 23.12.2023

Українські аграрії зібрали 78,7 млн тонн урожаю-2023

2 хв читати
Українські аграрії зібрали 78,7 млн тонн урожаю-2023

Аграрії всіх областей України станом на третій тиждень грудня намолотили 78,7 млн тонн зернових і олійних культур: 57,86 млн тонн і 20,76 млн відповідно.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства, збір зернових і зернобобових культур проведено на площі 10 млн 509 тис. га за врожайності 55,1 ц/га.

Порівняно з даними на цю саму дату рік тому сумарний урожай вищий на 23,6%, або 15,02 млн тонн, зокрема зернових - на 24,2%, або 11,26 млн тонн, олійних - на 22,1%, або 3,76 млн тонн. Водночас слід враховувати, що цього року до теперішнього часу кукурудзу зібрано з 88% площ, тоді як рік тому - з 75%.

Крім того, зібрано 11,86 млн тонн цукрових буряків з 248,6 тис. га. І хоча врожайність його цього року, на відміну від зернових і олійних, нижча, ніж торік, завдяки розширенню площ на 38,3% врожай вищий за минулорічний на 31,8%.

Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4166 тис. га (-834 тис. га до попереднього), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку - 1374 тис. га (+110 тис. га).

Згідно з поліпшеним прогнозом Мінагрополітики, 2023 року аграрії зможуть зібрати 81,3 млн тонн зернових та олійних культур, з яких зернових - 59,7 млн тонн та олійних - 21,6 млн тонн.

Теги: #урожай #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 21.12.2023
Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

22:00 10.12.2023
Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами за тиждень впала на 42,8

21:44 10.12.2023
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тис. - Євростат

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у жовтні зросла на 51,8 тис. - Євростат

19:22 04.12.2023
Українським морським коридором пройшло вже 200 суден із 7 млн тонн експорту - Кубраков

Українським морським коридором пройшло вже 200 суден із 7 млн тонн експорту - Кубраков

12:33 03.12.2023
Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%

Україна в листопаді наростила експорт морським і річковим транспортом на 70,7%

20:13 02.12.2023
Потоки на в'їзд/виїзд в Україну залишаються приблизно рівними третій тиждень поспіль - Держприкордонслужба

Потоки на в'їзд/виїзд в Україну залишаються приблизно рівними третій тиждень поспіль - Держприкордонслужба

16:10 01.11.2023
В Україні 264 цивільні особи загинули від мін і вибухонебезпечних предметів від початку повномасштабного вторгнення РФ

В Україні 264 цивільні особи загинули від мін і вибухонебезпечних предметів від початку повномасштабного вторгнення РФ

16:53 25.10.2023
У III кварталі 2023 р. кількість зареєстрованих кіберінцидентів зросла на 46% - Держспецзв'язку

У III кварталі 2023 р. кількість зареєстрованих кіберінцидентів зросла на 46% - Держспецзв'язку

15:48 20.10.2023
Українські аграрії намолотили 57,6 млн тонн урожаю-2023 - Мінагрополітики

Українські аграрії намолотили 57,6 млн тонн урожаю-2023 - Мінагрополітики

20:47 10.10.2023
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у серпні зросла на 41,3 тис. - Євростат

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у серпні зросла на 41,3 тис. - Євростат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

ОСТАННЄ

USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Кличко доручив у найкоротші терміни сформувати новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд"

DIM планує ввести в експлуатацію 100 тис. кв. м у 2024 р.

Кабмін передбачив пільгову іпотеку за програмою "єОселя" для купівлі приватних будинків і таунхаусів - Шмигаль

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Dragon Capital спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення Фіалою бізнесу в Криму

Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва до кінця 2023 року становлять $1938/кв. м - City One Development

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

ДТЕК бачить перспективу заміни теплоелектростанцій ММР у майбутньому - топменеджер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА