Українські аграрії зібрали 78,7 млн тонн урожаю-2023

Аграрії всіх областей України станом на третій тиждень грудня намолотили 78,7 млн тонн зернових і олійних культур: 57,86 млн тонн і 20,76 млн відповідно.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства, збір зернових і зернобобових культур проведено на площі 10 млн 509 тис. га за врожайності 55,1 ц/га.

Порівняно з даними на цю саму дату рік тому сумарний урожай вищий на 23,6%, або 15,02 млн тонн, зокрема зернових - на 24,2%, або 11,26 млн тонн, олійних - на 22,1%, або 3,76 млн тонн. Водночас слід враховувати, що цього року до теперішнього часу кукурудзу зібрано з 88% площ, тоді як рік тому - з 75%.

Крім того, зібрано 11,86 млн тонн цукрових буряків з 248,6 тис. га. І хоча врожайність його цього року, на відміну від зернових і олійних, нижча, ніж торік, завдяки розширенню площ на 38,3% врожай вищий за минулорічний на 31,8%.

Як повідомлялося, посіви озимої пшениці цього сезону становили 4166 тис. га (-834 тис. га до попереднього), озимого ячменю - 536 тис. га (-255 тис. га), ріпаку - 1374 тис. га (+110 тис. га).

Згідно з поліпшеним прогнозом Мінагрополітики, 2023 року аграрії зможуть зібрати 81,3 млн тонн зернових та олійних культур, з яких зернових - 59,7 млн тонн та олійних - 21,6 млн тонн.