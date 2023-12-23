Економіка

14:07 23.12.2023

USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

1 хв читати
USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

Міністерство економіки спільно з USAID запускають грантову програму для середніх і великих підприємств на $15 млн, у рамках якої один бізнес зможе отримати грант від $250 тис. до $2 млн.

"До участі в програмі запрошуються підприємства з орієнтовним мінімальним обсягом річного продажу на рівні $8 млн у гривневому еквіваленті. Цей показник важливий з огляду на те, що цільовий приріст продажу за результатами реалізації концепції має становити щонайменше $2 млн", - ідеться в релізі Мінекономіки.

Зазначається, що грантове фінансування учасники програми мають спрямувати на розвиток бізнесу, зокрема, для збільшення продажу, нарощування експорту та створення нових робочих місць.

Умовою участі в програмі є вкладення додаткових коштів - власних коштів підприємства або інших залучених підприємством ресурсів. Відбір учасників програми відбуватиметься у два етапи: перший - оцінювання концепцій, другий - оцінювання деталізованих грантових заявок від учасників, які пройшли перший етап. Одним із критеріїв оцінки концепцій буде кількість створених робочих місць.

Уточнюється, що концепції мають бути подані не пізніше 29 лютого 2024 року. Очікується, що вони будуть втілені протягом 12-24 місяців.

Теги: #usaid #грант #програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 20.12.2023
Україна залучила грант EUR150 млн від ЄС

Україна залучила грант EUR150 млн від ЄС

12:20 20.12.2023
"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

17:49 04.12.2023
Експертна комісія Держкіно визначила трьох претендентів на отримання гранту президента України в галузі кінематографії у 2024 році

Експертна комісія Держкіно визначила трьох претендентів на отримання гранту президента України в галузі кінематографії у 2024 році

16:08 03.12.2023
Постраждалі від агресії РФ малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати французький грант

Постраждалі від агресії РФ малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати французький грант

11:58 28.11.2023
Мінвідновлення разом із USAID реформуватиме сектор центрального теплопостачання

Мінвідновлення разом із USAID реформуватиме сектор центрального теплопостачання

18:05 24.11.2023
Кабмін схвалив залучення майже 2 млрд грн гранту від Німеччини

Кабмін схвалив залучення майже 2 млрд грн гранту від Німеччини

09:58 21.11.2023
Демократична стійкість парламенту в умовах війни: довіра та роль громадянського суспільства

Демократична стійкість парламенту в умовах війни: довіра та роль громадянського суспільства

19:00 18.11.2023
Херсон у рамках допомоги USAID отримав велику техніку для міського господарства

Херсон у рамках допомоги USAID отримав велику техніку для міського господарства

12:21 30.10.2023
ТЧХУ розпочинає програму з мінної безпеки на Рівненщині

ТЧХУ розпочинає програму з мінної безпеки на Рівненщині

07:10 22.10.2023
Канада запровадила нову міграційну програму для українців

Канада запровадила нову міграційну програму для українців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

ОСТАННЄ

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Кличко доручив у найкоротші терміни сформувати новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд"

DIM планує ввести в експлуатацію 100 тис. кв. м у 2024 р.

Кабмін передбачив пільгову іпотеку за програмою "єОселя" для купівлі приватних будинків і таунхаусів - Шмигаль

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Dragon Capital спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення Фіалою бізнесу в Криму

Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва до кінця 2023 року становлять $1938/кв. м - City One Development

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

ДТЕК бачить перспективу заміни теплоелектростанцій ММР у майбутньому - топменеджер

Президент підписав закон про граничну ставку мікрокредитування 2,5% за добу зі зниженням до 1% за 240 днів і одноразовий продаж рублів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА