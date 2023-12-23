USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

Міністерство економіки спільно з USAID запускають грантову програму для середніх і великих підприємств на $15 млн, у рамках якої один бізнес зможе отримати грант від $250 тис. до $2 млн.

"До участі в програмі запрошуються підприємства з орієнтовним мінімальним обсягом річного продажу на рівні $8 млн у гривневому еквіваленті. Цей показник важливий з огляду на те, що цільовий приріст продажу за результатами реалізації концепції має становити щонайменше $2 млн", - ідеться в релізі Мінекономіки.

Зазначається, що грантове фінансування учасники програми мають спрямувати на розвиток бізнесу, зокрема, для збільшення продажу, нарощування експорту та створення нових робочих місць.

Умовою участі в програмі є вкладення додаткових коштів - власних коштів підприємства або інших залучених підприємством ресурсів. Відбір учасників програми відбуватиметься у два етапи: перший - оцінювання концепцій, другий - оцінювання деталізованих грантових заявок від учасників, які пройшли перший етап. Одним із критеріїв оцінки концепцій буде кількість створених робочих місць.

Уточнюється, що концепції мають бути подані не пізніше 29 лютого 2024 року. Очікується, що вони будуть втілені протягом 12-24 місяців.