Glovo у 2023 р. зафіксував зростання на 70% замовлень із ресторанів і на 84% із супермаркетів

Сервіс кур'єрської доставки Glovo повідомив про зростання кількості замовлень із ресторанів 2023 року на 70%, а продуктів із супермаркетів - на 84%, якщо порівняти з минулим роком; водночас кількість замовлень із непродовольчих магазинів збільшилася на 91%.

"Кількість замовлень національної кухні зросла цього року на 40%. Найпопулярнішими стравами української кухні серед користувачів є борщ, млинці, вареники, солянка, котлета по-київськи та сирники. Найчастіше національні страви замовляють у Києві, Івано-Франківську та Дніпрі. Зазвичай їх обирають на обід з 11:00 до 14:00", - ідеться в пресрелізі компанії, приуроченому до публікації річного звіту Glovo Delivered 2023 у четвер.

Зазначається, що найпопулярнішими серед користувачів Glovo є бургери, піца, кебаби, борщ і суші.

Цього року користувачі Glovo замовили на 62% більше страв із морепродуктами. Найчастіше делікатеси замовляють у п'ятницю близько 19:00. Особливо популярними є юшка, різотто або спагеті з морепродуктами. Підвищився попит і на випічку - на 44%, повідомили в Glovo.

Кількість користувачів Glovo, які обирають доставку продуктів додому, зросла на 52%. Продукти в застосунку найчастіше замовляють у неділю о 18:00. При цьому найпопулярніші товари - мінеральна вода, банани, пиво, картопля, яйця і куряче філе, вказують у сервісі.

Українці стали частіше додавати до своїх продуктових кошиків солодощі - кількість їхніх замовлень зросла втричі. Найбільше шоколаду, цукерок, десертів та інших солодощів замовили 8 березня, зазначають у Glovo.

Кількість замовлень у дарксторах Glovo Express зросла на 98%. Повідомляють, що 2023 року Glovo розширив мережу власних дарксторів і зараз їх 12 у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та Вінниці.

Лідером зростання в категорії замовлень із непродуктових магазинів стали зоомарки - кількість замовлень зросла в 11 разів, а кількість користувачів послуги в 9 разів.

"Найпопулярнішими товарами в цій категорії є корм для тварин, наповнювач для котячого туалету і пелюшки для цуценят", - повідомили в Glovo.

Також на 170% зросли замовлення електротоварів. Найчастіше користувачі замовляють батарейки та USB-кабелі.

Відзначається 124% зростання в категорії косметика. Найпопулярніші товари - патчі під очі та коректори для брів.

У 2023 році найбільш завантаженим днем у застосунку Glovo було 17 грудня. Найактивніший кур'єр доставив 11,280 тис. замовлень за рік. Найактивніший користувач зробив 1,267 тис. замовлень на більш ніж 96 тис. грн. Найдорожчим було замовлення китайської їжі на суму майже 20 тис. грн. Найбільша кількість позицій була в замовленні із супермаркету VARUS - 184 товари.

Сервіс кур'єрської доставки Glovo працює в 37 містах України, розвиває власні даркстори та хмарні кухні. У 2023 році кількість партнерів, які співпрацюють із Glovo, зросла на 29%. При цьому малий і середній бізнес становить 68% від усіх партнерів.

Glovo - це технологічна платформа, заснована в Барселоні. Сервіс працює більш ніж у 1,5 тис. міст у 25 країнах світу, зокрема, в Європі, Центральній Азії та Африці. Щомісяця в усьому світі платформою Glovo користуються понад 5 млн активних клієнтів, замовлення доставляють понад 70 тис. кур'єрів, а кількість асоційованих партнерів сягає 150 тис. В Україні сервіс Glovo розпочав роботу в жовтні 2018 року.