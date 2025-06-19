Glovo може розширити свої послуги на доставку роздрібних товарів та зменшити її час до 30 хв - співзасновник

Ринок швидкої роздрібної торгівлі активно розвивається та може перевищити попит на доставку з закладів харчування, тому сервіс кур'єрської доставки Glovo планує розширити свої послуги і збільшити можливість придбання товарів, повідомив співзасновник компанії Саша Мішо.

"Наступне десятиліття буде одним з найшвидше зростаючих років електронної комерції. Це вже відбувається в Азії. Китай - це щось неймовірне. Тож ми зробимо можливим, щоб усі ці роздрібні продавці могли здійснювати доставку",- сказав він на Q&A сесії, організованій Diia.City United в середу в Києві.

Він наголосив, що велика частка товарів, які купуються клієнтами в інтернеті, буде доставлятися за лічені хвилини та за 30 хв на відстані до двох кілометрів від визначених міст.

За словами Мішо, частка замовлень товарів категорії "роздрібна торгівля" вже складає 20% проти 80% з закладів громадського харчування і продовжує зростати.

"Тобто все інше: продукти харчування, електроніка, фармацевтика, мода, і це зростає вдвічі швидше, ніж ресторанний бізнес. Тому до 2030 року, я вірю, що швидка торгівля буде більшою за ресторанний бізнес, і тепер ми, споживачі, виграємо. А потім наші конкуренти також допоможуть нам у цьому, тому що вони будуть навчати ринок", - пояснив він.

На майбутні роки Мішо прогнозує зростання пропозиції доставки за допомогою роботів та дронів.

Він зазначив, що Україна має чудові позиції в галузі технології дронів, не для військових цілей, а для комерційних, які можна застосувати. Проте, на його думку, проблема з дронами у сфері доставки буде полягати у складнощах регулювання.

"Міста не хочуть, щоб всі ці дрони літали, перебували у приватній власності, контролювалися, були незахищеними. Регулювання дронів над великими містами займе деякий час, поки політики не звикнуть до цього", - акцентував співзасновник Glovo.

Крім того, він вважає, що деякі товари будуть доставлятись за допомогою роботів на тротуарах. Він зазначив, що у Великобританії вже є кілька цікавих ініціатив у містах, де на тротуарах працює від 300 до 600 роботів, які доставляють товари з супермаркетів, вони виглядають як маленькі пристрої з антенами. Але компанії зіштовхнулись з псуванням техніки: діти з ними граються, ламають антени.

Саме тому, додав Мішо, роботи будуть скоріше корисним доповненням до звичайної кур’єрської доставки, ніж її повною заміною. Він також наголосив, що доставка такого виду буде значно дешевшою за доставку людиною, адже співробітник в офісі зможе керувати, наприклад, 10 такими приладами.

Він також підкреслив, що великий потенціал мають автоматизовані транспортні засоби. У США лідером у цій галузі є Google з сервісом безпілотних таксі Waymo, що здійснюють майже мільйон поїздок на місяць без водія.

Glovo - це технологічна платформа, заснована в Барселоні. Сервіс надає послуги у більш ніж 1,8 тис. містах у 23 країнах світу, зокрема, в Європі, Центральній Азії та Африці. Щомісяця в усьому світі платформою Glovo користуються понад 5 млн активних клієнтів, замовлення доставляють понад 70 тис. кур'єрів, а кількість асоційованих партнерів сягає 150 тис. Компанія призупинила роботу в Україні у 2022 році, проте згодом відновила її.