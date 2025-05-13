Боярка стала 40-м містом в мережі Glovo

Сервіс кур'єрської доставки Glovo запустив доставку у Боярці (Київська обл.), яка стала 40-м містом мережі в Україні і восьмим в Київській області.

"Glovo запустив доставку в Боярці. З початку травня жителі Боярки можуть замовляти доставку через застосунок. Місто стало вже 40-м в Україні та восьмим у Київській області, де працює сервіс", - повідомила пресслужба Glovo у вівторок.

Наразі покриття сервісом охоплює північну частину міста, але поступово розширюватиметься, йдеться в повідомленні.

Містяни можуть замовити доставку страв із ресторанів, продуктів із супермаркетів і товарів із аптек. Наразі в застосунку доступні ресторани: McDonald’s, Pizza Day, topPIZZA, SYTA TACIA, POSTSCRIPTUM, магазини: "АТБ", Beer Market, Fora, аптека "Біла ромашка", зазначили в Glovo.

Доставка доступна щодня з 10:00 до 22:00. Замовлення здійснюють кур’єри на авто, мото та велосипедах.

"Ми активно розширюємо присутність Glovo не лише у великих містах, а й у менших населених пунктах. Запуск у Боярці — черговий крок до того, щоб зробити доставку доступною для більшої кількості українців. Водночас ми допомагаємо місцевому бізнесу залучати нових клієнтів і зростати завдяки доставці", - заявила генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк.

Glovo - це технологічна платформа, заснована в Барселоні. Сервіс працює більш ніж у 1,5 тис. міст у 23 країнах світу, зокрема, в Європі, Центральній Азії та Африці. Щомісяця в усьому світі платформою Glovo користуються понад 5 млн активних клієнтів, замовлення доставляють понад 70 тис. кур'єрів, а кількість асоційованих партнерів сягає 150 тис.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу в жовтні 2018 року.