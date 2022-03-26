Події

17:47 26.03.2022

Російські війська обстріляли Боярку, поранено 4 особи, зокрема дитину – прокуратура

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Унаслідок обстрілу Боярки на Київщині поранено чотирьох мирних жителів, зокрема дитину, правоохоронці розпочали досудове розслідування, повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярці. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали чотири особи, серед яких неповнолітня дитина. Серед пошкодженої окупантами інфраструктури – багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об'єкти нерухомості", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу ворожими військами міста Боярки. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України.

 

Теги: #боярка #війна
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