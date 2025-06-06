Рівень вчасно доставлених відправлень "Укрпошти" сягнув 98%

Рівень вчасно доставлених відправлень (On Time Delivery (OTD) - доставка у встановлений строк) "Укрпоштою" сягнув 98%, решта 2% — це затримки через ворожі обстріли на Донеччині, Сумщині та Херсонщині, а нові правила отримання прискорять отримання посилок, повідомила пресслужба компанії.

"Світовим рівнем крутої доставки вважається 95%, а лідери ринку — FedEx та UPS — пишаються своїми 95-97%. Ми довго до цього (рівня в 98% - ІФ-У) йшли. А можливість отримати відправлення без черг дозволить отримати вашу посилку ще швидше", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Він повідомив, що з 9 червня клієнти, які приходять до "Укрпошти" лише по посилки, зможуть отримувати їх без черги. Це рішення стало відповіддю компанії на відгуки клієнтів щодо черг, спричинених оплатою комунальних послуг. Якщо клієнт приходить до відділення "Укрпошти" тільки для отримання посилок і їхня кількість не перевищує п’яти одиниць, він може звернутися до оператора та має право на обслуговування поза чергою.

On Time Delivery (OTD, або доставка у встановлений строк) — ключовий показник, що вимірює відсоток вчасно доставлених замовлень. Високий OTD свідчить про надійність та ефективність логістичного процесу. "Добрим" показником OTD вважається понад 95%, а "відмінним" для лідерів галузі — 98% і вище.