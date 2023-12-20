Економіка

15:26 20.12.2023

Україна залучила грант EUR150 млн від ЄС

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Україна залучила грант EUR150 млн від ЄС

Україна в середу отримала EUR150 млн фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС як частину двосторонньої угоди про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)", повідомило Міністерство фінансів.

"Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень", - наведено слова міністра Сергія Марченка в релізі.

Уточнюється, що другий транш у розмірі EUR100 млн очікується вже в першому кварталі 2024 року. Кошти буде спрямовано і на фінансування заходів із відновлення, і на підтримку малих фермерських господарств та інших представників сільського господарства.

Напередодні Марченко повідомив, що від початку цього року Україні вдалося залучити вже понад $39 млрд зовнішнього фінансування порівняно з $32,1 млрд за весь минулий рік, а до кінця року ця сума сягне приблизно $42,3 млрд. Зокрема ще від ЄС очікують надходження EUR1,5 млрд останнього траншу макрофінансової допомоги цього року.

Теги: #грант #україна #єс

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