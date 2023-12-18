Зеленський призначив Сандигу держуповноваженим АМКУ - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Максима Сандиги державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відповідний указ №822/2023 оприлюднено на сайті глави Української держави в понеділок.

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - йдеться в тексті документа.

Сандига з 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.