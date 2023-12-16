Економіка

07:40 16.12.2023

НБУ має намір приєднати Україну до системи платежів в євро SEPA у 2024 р.

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НБУ має намір приєднати Україну до системи платежів в євро SEPA у 2024 р.

Національний банк України (НБУ) планує приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) наступного року з метою фінансової євроінтеграції країни, повідомив глава центробанку Андрій Пишний у п'ятницю.

"Ми провели ґрунтовну підготовчу роботу і наступного року плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)", - написав глава Нацбанку у фейсбуці.

Як зазначає Пишний, оскільки членство в Європейському Союзі (ЄС) передбачає також вільний рух капіталу, Нацбанк продовжить роботу над пом'якшенням валютних обмежень, переходом до більшої гнучкості обмінного курсу та поверненням до інфляційного таргетування відповідно до розробленої стратегії.

Він також наголосив на істотному прогресі в удосконаленні законодавства для небанківського сектору, зазначивши, що перехідний період для страхового ринку, який стартує у 2024 році, "має привести нас до повної відповідності європейським стандартам регулювання та нагляду".

"Ми будемо підтримувати високий темп модернізації банківського законодавства. Зараз у нас на черзі удосконалення вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність нашої банківської системи", - поінформував голова Нацбанку.

 

 

 

Теги: #єс #sepa

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