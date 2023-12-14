Економіка

13:02 14.12.2023

Держаудитслужба здійснює аудит АТ "Укрзалізниця" за період дії воєнного стану

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Держаудитслужба здійснює аудит АТ "Укрзалізниця" за період дії воєнного стану

Державна аудиторська служба (Держаудитслужба) здійснює аудит діяльності АТ "Укрзалізниця" (УЗ) за період дії воєнного стану.

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко на звітній конференції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури "Головні досягнення за 2023 рік та плани на майбутній 2024 рік", компанію також перевіряє Національне агентство із запобігання корупції.

"Ми ініціювали аудит Державної аудиторської служби за період від початку запровадження воєнного стану і наразі він дуже жваво йде. Також ініціювали комплексну перевірку Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона також іде дуже інтенсивно", - повідомив Лященко.

Голова УЗ також додав, що компанія нещодавно призначила нового керівника служби безпеки. Ним став ексдетектив НАБУ.

"Ми разом виконуємо повне перезавантаження нашої системи економічної та корпоративної безпеки. Також два тижні тому призначили антикорупційного уповноваженого", - розповів про кадрові зміни в компанії Лященко.

Він пообіцяв презентувати антикорупційну програму УЗ до кінця січня 2024 року.

 

Теги: #аудит #укрзалізниця

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