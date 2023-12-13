Економіка

11:14 13.12.2023

УЗ сподівається на запуск поїзда Чоп-Прага до кінця року, але RegioJet вимагає кращих комерційних умов - Лященко

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УЗ сподівається на запуск поїзда Чоп-Прага до кінця року, але RegioJet вимагає кращих комерційних умов - Лященко

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) не втрачає надії на те, що потяг Чоп-Прага спільно з чеською компанією RegioJet вдасться запустити до кінця цього року, однак у переговорах із компанією виникли складнощі.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Євген Лященко на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями та громадськістю в Києві у вівторок.

"Із Regiojet у нас відбулися всі переговори. Комерційні й технічні питання було вирішено. Але зараз Regiojet хоче дещо кращі умови комерційні... Ми на це не погоджуємося, тому проводимо переговори. Однак у нас дедлайн - щоб ми закінчили до кінця року", - сказав Лященко.

Він висловив сподівання на завершення переговорів, але наголосив: "УЗ не може піти на таке раптове підвищення їхнього запиту".

Раніше УЗ анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада.

Власник RegioJet Радім Янчура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць - у спальних вагонах, 60 - у вагонах із місцями для сидіння.

За його словами, ціна квитка становитиме близько EUR25. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі - 13 годин 30 хвилин, включно з паспортним контролем на словацькому кордоні.

Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошице, який складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Янчура уточнив, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.

Теги: #укрзалізниця #чехія

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