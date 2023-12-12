Економіка

19:25 12.12.2023

США запровадили санкції щодо Експобанку

1 хв читати
США запровадили санкції щодо Експобанку

Мінфін США запровадив санкції проти приватного російського банку - Експобанку, що належить бізнесмену Ігорю Кіму.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) продовжує фокусуватися на російських фінансових установах, щоб обмежити зв'язки Росії з міжнародною фінансовою системою, йдеться в повідомленні OFAC.

Експобанк за підсумками третього кварталу 2023 року посідає 35-те місце за розміром активів.

Банк спеціалізується на кредитуванні середнього й великого бізнесу, автокредитуванні, а також видачі банківських гарантій та на операціях із цінними паперами.

Експобанк має великий досвід у реалізації угод M&A. Останні кілька років він розширював бізнес за рахунок купівлі інших банків у міжнародних груп. Раніше було придбано: АКБ "Япи Креді Банк Москва" у Yapi ve Kredi Bankasi A.S., ЗАТ "Королівський Банк Шотландії" в Росії у Royal Bank of Scotland (RBS), казахстанську "дочку" RBS, Marfin Bank A.D. Beograd (Сербія) у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s. (Німеччина), WestLB Vostok у WestLB AG (Німеччина), FB-Leasing у VR Leasing AG (Німеччина) і дочірнього "Барклайс Банку" у групи Barclays (Велика Британія).

Експобанк претендував на російську "дочку" британського HSBC, проте угода досі не отримала схвалення російських регулювальних органів. HSBC у звітності за третій квартал повідомляв, що терміни угоди зсунуто на перше півріччя 2024 року.

Теги: #рф #санкції #експобанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 12.12.2023
США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

17:45 12.12.2023
Законодавці ЄС домовилися про правила конфіскації злочинних грошей

Законодавці ЄС домовилися про правила конфіскації злочинних грошей

08:45 12.12.2023
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

08:22 12.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

07:12 12.12.2023
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що забороняє імпорт російського урану для ядерної енергетики

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що забороняє імпорт російського урану для ядерної енергетики

21:00 11.12.2023
Єврокомісія у вівторок представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України

Єврокомісія у вівторок представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України

16:02 11.12.2023
ЄС запровадив санкції стосовно 6 осіб і 5 організацій за постачання Іраном дронів РФ у її агресивній війні проти України

ЄС запровадив санкції стосовно 6 осіб і 5 організацій за постачання Іраном дронів РФ у її агресивній війні проти України

03:27 11.12.2023
Блінкен попереджає, що пакет допомоги з боку США "абсолютно життєво важливий" для України

Блінкен попереджає, що пакет допомоги з боку США "абсолютно життєво важливий" для України

22:30 10.12.2023
Україна ініціює Agressor Refunds і включення такого механізму до Паризької угоди

Україна ініціює Agressor Refunds і включення такого механізму до Паризької угоди

07:38 10.12.2023
РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО

РФ використовує ракети-приманки для виснаження української ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: На жаль, ми вже побили два рекорди споживання електроенергії за опалювальний сезон

МВФ застеріг Україну від створення єдиного холдингу держкомпаній

Оновлений меморандум із МВФ містить 12 нових структурних маяків - депутат

Міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні - Свириденко

МВФ очікує від України Нацстратегії доходів і реформу корпуправління для наступного траншу програми EFF

ОСТАННЄ

Під санкції США потрапили російські компанії автомобільної промисловості

Уряд починає виплачувати кошти на капремонт пошкодженої житлової нерухомості за програмою "єВідновлення" - Шмигаль

Ощадбанк одразу почав реагувати на збої в "Київстарі" й взявся усувати наслідки - заступник голови

Шмигаль: На жаль, ми вже побили два рекорди споживання електроенергії за опалювальний сезон

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

МВФ застеріг Україну від створення єдиного холдингу держкомпаній

НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

"Укрзалізниця" планує вийти на чистий прибуток 7 млрд грн у 2023 р.

Україна на початку 2024 р. ухвалить закон про корпуправління держкомпаній і у 2024 р. оцінить ефективність діяльності держбанків - меморандум із МВФ

monobank заявляє про відбиття масованої DDoS-атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА