США запровадили санкції щодо Експобанку

Мінфін США запровадив санкції проти приватного російського банку - Експобанку, що належить бізнесмену Ігорю Кіму.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) продовжує фокусуватися на російських фінансових установах, щоб обмежити зв'язки Росії з міжнародною фінансовою системою, йдеться в повідомленні OFAC.

Експобанк за підсумками третього кварталу 2023 року посідає 35-те місце за розміром активів.

Банк спеціалізується на кредитуванні середнього й великого бізнесу, автокредитуванні, а також видачі банківських гарантій та на операціях із цінними паперами.

Експобанк має великий досвід у реалізації угод M&A. Останні кілька років він розширював бізнес за рахунок купівлі інших банків у міжнародних груп. Раніше було придбано: АКБ "Япи Креді Банк Москва" у Yapi ve Kredi Bankasi A.S., ЗАТ "Королівський Банк Шотландії" в Росії у Royal Bank of Scotland (RBS), казахстанську "дочку" RBS, Marfin Bank A.D. Beograd (Сербія) у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s. (Німеччина), WestLB Vostok у WestLB AG (Німеччина), FB-Leasing у VR Leasing AG (Німеччина) і дочірнього "Барклайс Банку" у групи Barclays (Велика Британія).

Експобанк претендував на російську "дочку" британського HSBC, проте угода досі не отримала схвалення російських регулювальних органів. HSBC у звітності за третій квартал повідомляв, що терміни угоди зсунуто на перше півріччя 2024 року.