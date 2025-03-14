НБУ продовжив ще на 30 робочих днів розгляд документів Тігіпка на купівлю Ідея Банку

Національний банк України (НБУ) у зв'язку з необхідністю перевірки поданих документів та інформації продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження опосередкованого набуття власником групи "ТАС" Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку (Львів).

Як зазначає у біржовому повідомленні продавець, польський Getin Holding S.A., відповідну інформацію він отримав у п’ятницю.

Getin повідомив, що затягування розгляду в НБУ потребуватиме продовження строку виконання відкладальних умов, викладених у умовному договорі купівлі-продажу від 18 жовтня 2024 року, з нинішнього кінцевого терміну 31 березня 2025 року.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року Getin повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого. Після розірвання угоди з ПУМБом Getin відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни в Україні.

НБУ 27 березня 2023 року визнав небездоганною ділову репутацію як самого польського холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki). У зв'язку з цим український регулятор тимчасово позбавив Getin права голосу за 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу та Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. Крім того, НБУ погодив довірчим керуючим Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пехоту.

Наприкінці квітня 2024 року регулятор дав шість місяців Getin на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічну вимогу було висунуто щодо Чарнецького, від якого Нацбанк зажадав протягом півроку продати Getin 44,98% Ідея Банку, запропонувавши в якості альтернативи продати його частку в Getin, або належну йому LC Corp BV, яка володіє 34,17% в Getin.

Після цього, у жовтні 2024 року, правління Getin і група "ТАС" Тігіпка підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку, базова сума угоди становила $34 млн. Того ж місяця Getin отримав рішення НБУ про продовження шестимісячного терміну на продаж Ідея Банку – до кінця січня 2025 року.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав Тігіпку дозвіл на угоду 12 грудня минулого року, а Нацбанк України наприкінці січня цього року повідомив про отримання від Тігіпка пакету документів щодо погодження купівлі Ідея Банку.