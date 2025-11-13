Американська компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів "ЛУКОЙЛ" - ЗМІ

Американський інвестиційний фонд Carlyle розглядає варіанти придбання міжнародних активів російської нафтової компанії "ЛУКОЙЛ", повідомляє Reuters.

За даними трьох джерел, на котрі опирається видання - Carlyle перебуває на початковій стадії розгляду угоди і розглядає можливість отримання американської ліцензії, яка дозволить придбати активи. Після цього компанія планує розпочати процедуру належної перевірки (due diligence). Одне з джерел наголосило, що Carlyle ще може відмовитися від угоди.

"Carlyle повідомила ЛУКОЙЛ про свої наміри", – зазаначено в повідомленні.

Carlyle управляє активами на суму $474 млрд і є однією з найбільших світових компаній у сфері приватного капіталу та альтернативних інвестицій.

Як повідомлялося, раніше російська нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" оголосила про намір продати закордонні активи через введення низкою країн обмежувальних заходів. Серед країн, що ввели санкції щодо компанії є США та Велика Британія.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/carlyle-exploring-options-buy-lukoil-foreign-assets-sources-say-2025-11-13/